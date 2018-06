Un mundial sin escándalos gracias al VAR

Un total de “335 acciones fueron objeto de una verificación” por el equipo de asistencia de video al arbitraje (VAR) durante la primera fase del Mundial de Rusia 2018, anunció ayer la Fifa, reivindicando un porcentaje de decisiones correctas del 99,3 por ciento gracias a su ayuda, contra 95 por ciento que habría habido sin ella.

En el transcurso de los primeros 48 partidos del Mundial, “todos los goles (122 de primera fase), así como un buen número de situaciones, han sido verificadas, y en total hubo 6,9 repasos de video por partido” en promedio, explicó el patrón del arbitraje de la Fifa, el excolegiado italiano Pierluigi Collina. “Y sobre esas 335 verificaciones, 17 han dado lugar a un examen a través del VAR”, precisó.

“En 14 de esos casos, el árbitro se desplazó hasta el borde del campo de juego, mientras que las restantes tres acciones” se han efectuado directamente a través del arbitro-VAR, ubicado en la “sala VAR” de Moscú, expuso Colina.



Estas últimas tres jugadas a las que se refería correspondían a “un fuera de juego, un incidente en el área grande y un error en la identificación de un jugador”. En total, 14 decisiones fueron modificadas durante los partidos de primera ronda, luego de apelar al VAR, mientras que otras 3 se confirmaron: 1 penal pitado y 2 que no habían sido concedidos con justa razón.



En resumen, de los 335 incidentes analizados, el 95 por ciento de las decisiones arbitrales eran correctas. Pero con el agregado del acierto de esas 14 modificaciones mencionadas, tras uso del VAR, hacen subir a 99,3 por ciento los aciertos arbitrales, reivindica la Fifa.



El tiempo promedio para el uso del recurso del VAR en medio de un partido ha sido de 80 segundos en este Mundial, el primero en el cual se aplica esta tecnología que ayuda a evitar muchas polémicas.



Collina agradeció a los jueces, “antiguamente, un dios en el campo de juego”; su disposición a ver los partidos desde otro ángulo, en alusión al VAR.

Admitió que esta innovación tecnológica no supone la perfección en el arbitraje, pero destacó su elevada fiabilidad.



“Se decía que el VAR no era la solución ideal, que podrían producirse interpretaciones erróneas, pero las estadística muestran que el 99,3 de las decisiones adoptadas con la ayuda del VAR fueron acertadas”, explicó Collina.



El exárbitro no descartó la posibilidad de que, en el futuro no muy lejano, las deliberaciones en la sala del VAR sean transmitidas en directo al público, en aras de las transparencia.



“Esto daría total trasparencia y les permitiría a los aficionados que están en el escenario vivir la experiencia y tener la sensación de justicia, tal y como se efectúa en otros deportes como el tenis o el baloncesto, por apenas mencionar esas dos actividades.

Sin polémicas

Por su parte, el italiano Massimo Busacca, jefe del Departamento de Árbitros de la Fifa, destacó que gracias a sistema de videoarbitraje no se ha producido ningún escándalo luego de disputarse los 48 partidos de la fase de grupos.



“En mi opinión, el principal logro del VAR es que tras el término de la fase de grupos no hay ningún escándalo del que podamos hablar”, manifestó en rueda de prensa Busacca, quien recalcó que la innovación, empleada por primera vez en un mundial, es “evidentemente, una ayuda para los árbitros”.







