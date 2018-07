Marcas retiran patrocinio a youtuber por tuit racista contra Mbappé

Marcas como Itaú-Unibanco, Coca-Cola y Submarino retiraron sus patrocinios al 'youtuber' brasileño Júlio Cocielo, después de que este publicara un tuit de tono racista contra el delantero de la selección francesa Kylian Mbappé, informaron este lunes medios locales.

Cocielo afirmó en su cuenta de Twitter que "Mbappé lograría hacer unos robos dignos de 'arrastao'", que es como se conoce en Brasil los robos masivos en espacios abiertos, como playas, carreteras o vías publicas.

Kylian Mbappé marcó dos goles de la victoria 4-3 de Francia frente a Argentina, en los octavos de final. Foto: Michael Dalder / REUTERS

Tras la repercusión negativa del caso, el banco Itaú, la mayor entidad financiera privada del país, afirmó que "el youtuber ya no hace parte de ninguna pieza de comunicación" de la empresa, según indicó el portal G1, del Grupo Globo.



Submarino, una de las principales empresas de comercio electrónico del país, igualmente retiró del aire una campaña publicitaria que contaba con la participación de Cocielo, recogió el citado medio.



En su cuenta de Twitter, la compañía publicó que "repudia vehemente cualquier manifestación racista" y que "tomará las providencias necesarias" en los próximos días.



Por su parte, de acuerdo con G1, Coca-Cola, que trabajó con el 'youtuber' en 2016, declaró que "manifestaciones de prejuicio no serán toleradas" y que no tiene "planes para futuras asociaciones".



Cocielo realizó el comentario durante el partido por los octavos de final entre Francia y Argentina y que resultó en la precoz despedida de la selección de Lionel Messi del Mundial de Rusia el pasado sábado.



Esta no es la primera polémica en la que se ha visto involucrado Cocielo, pues varios de sus mensajes antiguos de cuño racista fueron recuperados y denunciados por usuarios indignados con la nueva publicación.



Después de las duras críticas recibidas, el "influencer", apuntado como uno de los de más peso entre los jóvenes brasileños, reconoció su error y se disculpó públicamente en las redes sociales.



Cocielo afirmó que estos mensajes antiguos tenían "una interpretación totalmente distinta a la de hoy en día" y que "no existe justificativa" para el hecho de haber sido un "idiota".

sobre tudo que tá rolando pic.twitter.com/siQUpz8tC9 — júlio cocielo (@cocielo) 30 de junio de 2018

"Arrepentido y aprendido! Lección para la vida! Nunca más volverá a repetirse!", concluyó el 'youtuber'.



EFE