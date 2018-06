Revise aquí toda la programación del Mundial (con horario en Colombia)

Encuentre aquí toda la programación de los partidos del Mundial de Rusia 2018.

Fase de grupos (jornada 1)

Jueves 14 de junio

​8:00 am Evento de inauguración

10:00 am Rusia - Arabia Saudita (Grupo A)



Viernes 15 de junio

7:00 am Egipto - Uruguay (Grupo A)

10:00 am Marruecos - Irán (Grupo B)

1:00 pm Portugal - España (Grupo B)



Sábado 16 de junio

5:00 am Francia - Australia (Grupo C)

8:00 am Argentina - Islandia (Grupo D)

11:00 am Perú - Dinamarca (Grupo C)

2:00 pm Coracia - Nigeria (Grupo D)



Domingo 17 de junio

7:00 am Costa Rica - Serbia (Grupo E)

10:00 am Alemania - México (Grupo F)

1:00 pm Brasil - Suiza (Grupo E)



Lunes 18 de junio

7:00 am Suecia - Corea del Sur (Grupo F)

10:00 am Bélgica - Panamá (Grupo G)

1:00 pm Túnez - Inglaterra (Grupo G)



Martes 19 de junio

7:00 am Colombia - Japón (Grupo H)

10:00 am Polonia - Senegal (Grupo H)​

Fase de grupos (jornada 2)

Martes 19 de junio

1:00 pm Rusia – Egipto (Grupo A)



Miércoles 20 de junio

7:00 am Portugal – Marruecos (Grupo B)

10:00 am Uruguay – Araba Saudita (Grupo A)

1:00 pm Irán – España (Grupo B)



Jueves 21 de junio

7:00 am Dinamarca – Australia (Grupo C)

10:00 am Francia – Perú (Grupo C)

1:00 pm Argentina – Croacia (Grupo D)



Viernes 22 de junio

7:00 am Brasil – Costa Rica (Grupo E)

10:00 am Nigeria – Islandia (Grupo D)

1:00 pm Serbia – Suiza (Grupo E)



Sábado 23 de junio

7:00 am Bélgica – Túnez (Grupo G)

10:00 am Corea del Sur – México (Grupo F)

1:00 pm Alemania – Suecia (Grupo F)



Domingo 24 de junio

7:00 am Inglaterra – Panamá (Grupo G)

10:00 am Japón – Senegal (Grupo H)

1:00 pm Polonia- Colombia (Grupo H)

Fase de grupos (jornada 3)

Lunes 25 de junio

9:00 am Arabia Saudita - Egipto (Grupo A)

Uruguay - Rusia (Grupo A)

1:00 pm Irán - Portugal (Grupo B)

España - Marruecos (Grupo B)



Martes 26 de junio

9:00 am Australia - Perú (Grupo C)

Dinamarca - Francia (Grupo C)

1:00 pm Nigeria - Argentina (Grupo D)

Islandia - Croacia (Grupo D)



Miércoles 27 de junio

9:00 am México - Suecia (Grupo F)

Corea del Sur - Alemania (Grupo F)

1:00 pm Suiza - Costa Rica (Grupo E)

Serbia - Brasil (Grupo E)



Jueves 28 de junio

9:00 am Senegal - Colombia (Grupo H)

Japón - Polonia (Grupo H)

1:00 pm Inglaterra - Bélgica (Grupo G)

Panamá - Túnez (Grupo G)​

Octavos de final

Sábado 30 de junio

9:00 am Por definir

1:00 pm Por definir



Domingo 1 de julio

9:00 am Por definir

1:00 pm Por definir



Lunes 2 de julio

9:00 am Por definir

1:00 pm Por definir



Martes 3 de julio

9:00 am Por definir

1:00 pm Por definir​

Cuartos de final

Viernes 6 de julio

9:00 am Por definir

1:00 pm Por definir​



Sábado 7 de julio

9:00 am Por definir

1:00 pm Por definir​​

Semifinal

Martes 10 de julio

1:00 pm Por definir​



Miércoles 11 de julio

1:00 pm Por definir​​

Tercer lugar

Sábado 14 de julio

9:00 am Por definir​​

Final

Domingo 15 de julio

10:00 am Por definir

