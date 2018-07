'¿Es pecado la forma de jugar de Neymar?': Tite

Elegido el mejor del duelo contra México, Neymar nunca pasa desapercibido y el fútbol no se pone de acuerdo sobre las cualidades del jugador más caro del mundo, cuyo talento maravilla a unos y desquicia a otros.



Y no lo iba a hacer en el partido que llevaba cuatro años esperando.

Por fin, Brasil volvía a las eliminatorias de un Mundial tras la debacle de 2014 y ahí estaba 'Ney' para apropiárselo. Además, tenía que darse prisa. Con Messi y Cristiano de vuelta a casa, hay un trono vacante en Moscú y su precoz compañero Kylian Mbappé no parece dispuesto a respetar la fila.



Pero Neymar no falló. Cómodo bajo los focos, el brasileño firmó su mejor partido en la Copa, anotó el primer tanto y dio la asistencia del segundo, recordando al genial delantero por el que el PSG pagó 222 millones de euros antes de lesionarse.



Brasil vibraba con su 'menino' y muchos ya hacían planes para Moscú, pero Neymar Junior no es solo eso. Es también lo que ocurrió en la segunda parte cuando Miguel Layún le pisó el tobillo haciendo que se retorciera por el suelo, con un gesto de dolor infinito.



Parecía que algo gravísimo le ocurría a la estrella, que rodaba casi en lágrimas en una escena que cortó la respiración de los brasileños. Muchos se temían lo peor, pero el árbitro consultó a sus asistentes, decidió seguir con el partido y, segundos después, el atacante ya corría milagrosamente por el gramado, e incluso dio la asistencia a Roberto Firmino para el segundo gol.

La reacción de Tite

Al mismo tiempo, la red se inundaba de 'memes' que mostraban al brasileño rodando infinitamente y el debate sobre cómo calificar la escena alcanzaba incluso a las leyendas del fútbol.



"A Neymar habrá que decirle: 'O nos hacés llorar o nos hacés reír' porque cuando lo pisó el mexicano era para llorar pero, al verlo correr es para reírse ¿Cómo es esta historia? O es amarilla y amonestación para el mexicano o es simulación de Neymar", comentó el mismísimo Maradona en TeleSur.



A quien no le hizo tanta gracia el show fue a Juan Carlos Osorio. "Es una vergüenza para el fútbol que se pierda tanto tiempo en un jugador", afirmó el seleccionador de México, sin nombrar directamente a Neymar.



"Una vez se perdieron cuatro minutos y eso no es un buen ejemplo para los niños. Esto es un juego de virilidad, de hombres, como otros deportes, no con tanta payasada", añadió tras el partido en unas declaraciones que han tenido fuerte repercusión en Brasil.



Poco después era el propio Neymar quien pasaba por la sala de prensa, pero no pudo responderle. Cuando iba a arrancar, Tite salió al rescate. "Me das licencia, por favor", interrumpió el técnico poniendo su mano sobre la del jugador. "Las jerarquías, se mantienen, técnico habla con técnico, futbolista habla con futbolista (...). Yo respondo después a esa pregunta", dijo Tite con gesto serio.



Y, aunque Tite dijo no querer responder a Osorio, acabó haciéndolo: "Cuando gastamos energía en otras situaciones que no sea el juego, pierde el foco. A él le gusta jugar, driblar, a veces los adversarios no le comprenden porque es muy ágil, rápido", valoró sobre el astro. "¿Es pecado driblar en el último tercio? ¿Buscar la jugada individual? El técnico le pide eso. Al mismo tiempo tratan de sacarle la concentración", añadió. Contra Bélgica, volverá a estar en el centro.



Neymar acató las órdenes de su entrenador y atendió a la siguiente pregunta, en la que quiso subrayar su nivel de concentración. "Yo solo tengo que jugar al fútbol, ayudar a mi equipo, vine para ganar y no para otra cosa", contó sereno aunque poco antes, en la entrevista a pie de campo, no se había mostrado tan contenido.



"Es complicado [sufrir tantas faltas], pero no depende de mí. Yo solo sufro el dolor. Me llevé un pisotón desleal, creo que fuera de la jugada, fuera del campo. Creo que no se puede. Pero bueno, ellos hablaron demasiado antes del partido y se van a casa", lanzó. Exagerado o no, Neymar volvió a ser el más activo del duelo, con un tanto, una asistencia, siete disparos y seis faltas recibidas, segmentos estos últimos en los que también lidera la clasificación del Mundial, con 24 lanzamientos y 23 infracciones sufridas.



