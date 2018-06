‘Neymar precisa tiempo para retomar un nivel alto’: Tite

El seleccionador brasileño Tite defendió este viernes a la estrella de la Seleçao Neymar, que tras anotar el segundo tanto de la sufrida victoria contra Costa Rica (2-0) se desplomó en llantos al final del partido, vencido por la presión que está rodeando a sus actuaciones en Rusia.

"Toda individualidad aparece si el conjunto está fuerte, es inhumano colocar toda la responsabilidad en un deportista", afirmó el técnico tras el partido.



"Neymar estuvo tres meses y medio parado y el anterior partido fue el primero. Es un ser humano, precisa tiempo para retomar un nivel alto. Pero antes necesita a un equipo fuerte, que no sea dependiente", añadió Tite.



Tras el pitido final, la estrella brasileña se desplomó llorando en el gramado al cierre de un partido donde consiguió anotar el último tanto, ya en el minuto 90+7, pero en el que se le volvió a ver muy nervioso.



"Todavía no hablé con Neymar. Me aparto hasta que consigo bajar la adrenalina y solo tuve contacto con Coutinho", quien le acompañaba en la conferencia de prensa tras ser elegido de nuevo el mejor jugador del partido por la Fifa.



"Pero te puedo decir algo: la alegría, la satisfacción y el orgullo de representar a la selección es muy grande. Él tiene la responsabilidad, la alegría, la presión y el coraje para exteriorizar ese sentimiento", afirmó.



"Yo, por ejemplo, soy un tipo emotivo, pero cada uno tiene sus características", afirmó.



Precisamente la expresividad de Tite dejó otra imagen curiosa en San Petersburgo, cuando la euforia del gol Coutinho le hizo perder el equilibrio y rodar por el suelo.

Algo más relajado en la sala de prensa, el seleccionador se mostró muy satisfecho con la lucha de su equipo, que multiplicó su producción tras el descanso.



"Fue un gran segundo tiempo. Un ejemplo. Consiguieron ponerle volumen, precisión y Keylor Navas jugó muchísimo. En el primer tiempo no, hubo un inicio nervioso en el que se erraron pases", admitió.



La sufrida victoria ante Costa Rica, que le acabó costando la eliminación a los ticos, deja a Brasil en una situación más cómoda de cara al miércoles, cuando cerrará ante Serbia su participación en la fase de grupos.



A la espera de que el equipo balcánico y Suiza finalicen la segunda fecha del Grupo E, Brasil lidera ahora la tabla con cuatro puntos, seguida por los propios serbios con tres, los helvéticos con uno y Costa Rica, última con ninguno.



AFP