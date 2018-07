‘No podemos caer en la euforia’: DT de Rusia

El ruso Stanislav Cherchésov aseguró este viernes, ante el partido de cuartos de final contra Croacia, que su equipo no puede caer en la euforia sólo por el hecho de haber eliminado a España en la tanda de penaltis.

"La de España fue una historia con final feliz para nuestro país. Pero ahora hay que mirar al futuro. Hay cosas que debemos olvidar. No podemos caer en la euforia, ya que el torneo sigue", dijo Cherchésov, en rueda de prensa en el estadio Fisht de Sochi.



Cherchésov recordó que cada partido es "una lucha por la supervivencia", en la que no hay "segundas oportunidades", por lo que sus futbolistas deben salir "a por todas" desde el primer minuto.



"Espero que los partidos más importantes aún estén por delante. Conocemos al equipo croata y a sus futbolistas que juegan en grandes clubes, y en grandes ligas. Nos preparamos para un partido importante", apuntó.



Con todo, el seleccionador de la selección anfitriona recordó que "equipos que sobre el papel eran más fuertes ya se han ido para casa", y que el hecho de los futbolistas del rival -Modric, Rakitic o Mandzukic- militen en clubes de primer nivel "no es una panacea".



"En su momento nosotros también teníamos jugadores que militaban en clubes extranjeros, pero la selección no logró nada. Lo importante es que el equipo esté bien preparado", apuntó.



En cuanto a las condiciones climatológicas, Cherchésov aseguró que "no hace ni frío ni calor" en la ciudad bañada por el mar Negro, por lo que no debería ser un factor decisivo en el encuentro.



EFE