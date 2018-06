¿Qué sanción enfrentan los colombianos que insultaron a las japonesas?

En redes sociales circulan algunos videos de colombianos, que con la camisa de la Selección, han burlado las leyes de Rusia e irrespetado a japonesas.



Uno de ellos fue el de un hombre que entró licor en unos binoculares y otros burlándose de japonesas y aprovechando que no entienden español para que digan groserías.

Sumado a la indignación de la imagen que dejaron los colombianos por estos hechos, la Cancillería colombiana envió varios mensajes en Twitter reprochando el comportamiento: “Invitamos a los connacionales que portan la camiseta tricolor y que representan a miles de colombianos en el Mundial de Rusia a fomentar el respeto y el buen trato. Rechazamos los malos comportamientos; no representan nuestra cultura, nuestro idioma y nuestra raza”.



“Comportamiento de hinchas que hacen repetir mensajes groseros en español a dos mujeres japonesas no solo degrada a la mujer, insulta a otras culturas, nuestro idioma y a nuestro país. Inaudito maltratar a una mujer aprovechándose de las barreras idiomáticas”.



Fuentes de la Cancillería advierten que podrían enfrentar desde una amonestación administrativa hasta una expulsión, si así lo consideraran las autoridades, ante el maltrato a la mujer, a una cultura y por ingresar licor en los estadios.



“Ellos se están exponiendo a sanciones, multas y castigos de las autoridades rusas y de la FIFA. No solo burlan a las autoridades que hacen la requisa sino que además están haciendo trampas a la justicia y lo suben a redes sociales como evidencia”, advierte un funcionario.



El Código de Infracciones Administrativas de la Federación de Rusia establece que la violación de las normas de conducta durante las competiciones deportivas oficiales será sancionada con una multa de 3.000 a 10.000 rublos o trabajos obligatorios por un período de hasta 160 horas.



También establece la prohibición de visitar los establecimientos donde se realizan las competiciones oficiales durante su realización por un período desde 6 meses hasta 3 años.



Además, se debe tener en cuenta que no es fácil burlar la justicia en Rusia porque tienen detallado el registro migratorio y hotelero de cada turista.



