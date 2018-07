'Sabemos qué hicimos mal en 2016 y qué hacer para que no se repita'

12 de julio 2018 , 08:07 a.m.

El defensa francés Samuel Umtiti aseguró que los 'bleus' saben qué hicieron "mal en la final de la Eurocopa de 2016" ante Portugal y apuntó que tienen claro cómo evitar que ese fatal desenlace se repita este domingo en la final del Mundial de Rusia 2018 frente a Croacia.

"Sabemos qué hicimos mal en esa final y también sabemos qué debemos hacer para que eso no se reproduzca", remarcó el central del Barcelona en una rueda de prensa celebrada este jueves en el Museo de Nuevo Jerusalén, en la localidad de Istra.



Héroe en la semifinal ante la selección belga al anotar el único gol del encuentro, Samuel Umtiti confesó que el deseo del grupo es ganar el segundo título mundial en la historia de Francia.



Hoy se cumplen, precisamente, 20 años del éxito en el Mundial de 1998, en el que el conjunto galo fue anfitrión.



Para poder volver a ceñirse la corona, Samuel Umtiti consideró fundamental acertar en la vigilancia sobre los centrocampistas croatas Luka Modric e Ivan Rakitic. "Son dos jugadores enormes", "dos fenómenos", "los mejores del mundo en sus puestos", remarcó. "No debemos dejar que jueguen porque si no todo será más fácil para ellos", dijo.



Del bando rival ensalzó asimismo la figura del defensa del Liverpool Dejan Lovren, al que describió como "un central muy completo", "con una gran trayectoria" como profesional.



Prefirió, sin embargo, centrarse en las cualidades del conjunto francés tras haber sido capaces de derrotar en las rondas eliminatorias "a algunos de los mejores equipos del mundo". Argentina, Uruguay y Bélgica fueron los rivales de la escuadra francesa en octavos, cuartos y semifinales, tras una primera fase de grupos ante Australia, Perú y Dinamarca.

"En los tres últimos partidos nos hemos encontrado con algunos de los mejores jugadores del mundo, pero en esa misma categorías están muchos jugadores croatas. Creo que forman un gran equipo, así que tendremos que competir con seriedad", dijo. Por esta razón, Samuel Umtiti descartó que la selección 'bleu' sea favorita para el partido de este domingo en el estadio moscovita de Luzhniki. "No queremos esa presión sobre nosotros", sentenció.



