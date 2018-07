Muralla Rusa para contener a Croacia

Los puntos fuertes de los rusos

Un muro en la defensa

Rusia es consciente de que no es una potencia y que pese a ser local no es favorito al título del Mundial. Por eso, y luego de recibir una goleada de Uruguay (3-0), entendieron que para seguir en camino tienen que preocuparse por defender, y hacerlo bien. El equipo ruso no tiene ningún problema en armar un férreo bloque atrás, que le permita anular a su rival y llevarlo al desespero. Así eliminó a España.



Su modelo táctico

Rusia, que es dirigido por Stanislav Cherchesov, mostró en la primera fase un sistema táctico base 4-2-3-1. Pero contra España el DT cambió y planteó una defensa de cinco, con tres volantes y dos hombre más adelante. Aunque en la cancha, todos ayudaron a defender en un 5-4. Su medio campo es fuerte, con muchos hombres. Tiene un orden táctico que le permite anular anular las ideas del rival.



Sus hombres claves

Artiom Dzyuba es uno de los hombres más importantes de Rusia. Es un enorme atacante, de 1.94 de estatura y quien cumple una importante labor como ‘pivot’, ya que su fortaleza es bajar balones aéreos, para asistir a sus compañeros. Otro jugador clave es Cherichev, quien tiene buena definición. Ambos llevan de a 3 goles. También sobresale el portero Akinfeev, uno de los más atajadores del torneo.



Pegan y pegan

En medio de su estructura defensiva, Rusia se ha caracterizado por ser un equipo que comete muchas faltas. De hecho, es la selección con más infracciones en todo el Mundial, con 70, y ha recibido cinco amarillas. Este detalle da para un doble análisis, por un lado, posibilita muchos tiros libres para el rival (eso lo sabe aprovechar Croacia), por el otro, ablandan con faltas a sus adversarios.



Nada que perder

Si hay que hablar de un aspecto a favor de Rusia es que así sea el anfitrión, ya ha cumplido con creces en su mundial, clasificando a esta instancia inesperada. Por eso Rusia es peligroso, porque no tiene nada que perder. Puede fácilmente complicar a su rival de cuartos de final de la misma manera que lo hizo con España, forjando una eventual ronda de penaltis en la que demostraron ser eficientes.

Aspectos claves de los croatas

La verdadera Croacia

El fútbol de Croacia está lejos de ese juego parco y aburrido que mostró ayer contra Dinamarca y que casi le cuesta la eliminación. Es una selección que en la fase inicial mostró mucha más eficacia, con un juego rápido y explosivo. Además, con jugadores de mucho talento. De hecho fue una de las tres selecciones con pleno de victorias en su grupo. La verdadera Croacia necesita reencontrarse en cuartos.



Presión alta y velocidad

En lo que va del Campeonato del Mundial la Selección de Croacia ha mostrado como sistema táctico base un 4-2-3-1, en el que la pieza fundamental es Modric, quien ha jugador como doble volante ‘5’ o como volante ‘10’. En el juego croata es clave su presión alta, en campo rival, evitando la salida limpia del adversario, y su velocidad para desdoblarse al ataque cuando recupera la pelota.



Exquisito mediocampo

El juego de los croatas se basa en Modric, el jugador del Real Madrid, quien es un futbolista lleno de talento, gran panorama, buen pase, gol y buena pegada de pelota quieta, aunque ayer falló un penalti. Sin embargo, no es el único crac del equipo, en la mitad también cumple una labor vital el volante del Barcelona Iván Rakitic, otro que además de recuperar balones, sabe salir al ataque.



Contundencia ofensiva

Es uno de los equipos más goleadores del campeonato, lleva 8 anotaciones en 4 partidos, siendo superado justamente por Rusia y Bélgica. Apela a la media distancia y eso será clave contra los rusos, también genera juego por la bandas con centros al área donde habitualmente espera el atacante Mandzukic. Otro hombre clave en la parte ofensiva es Rebic, de mucha fortaleza física y buen remate.



Favorito

Croacia llega a esta llave con el rótulo de favorito, más allá de que enfrente al anfitrión. Es una selección con experiencia (fue tercera en Francia 1998), y que si muestra su mejor versión (como la del partido contra Argentina que ganó 3-0), tiene armas para clasificar a semifinales e incluso para dar una gran sorpresa en el Mundial. Su misión es encontrar la forma de penetrar la muralla defensiva de los rusos.







