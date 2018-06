La primera goleada cambió el panorama del inicio del Mundial

Que Rusia le ganara a Arabia Saudí en el primer partido del Mundial era una posibilidad que estaba muy latente. Pero que ese triunfo fuera tan amplio, un 5-0 que dejó felices a más de 78.000 espectadores en el estadio Luzhniki, no estaba en los planes de nadie. Ese panorama para el equipo local, así como la posibilidad de ver muchos goles, fue el tema central de análisis en la edición de anoche de El Tiempo del Debate Final, programa de la alianza entre Fox Sports y EL TIEMPO.

Luis Fernando Suárez, dos veces mundialista como director técnico (en 2006, con Ecuador, y en 2014, con Honduras), cree que lo que sucedió con Rusia en su primer partido fue un accidente y que no cree que este Mundial vaya a tener tantos goles.

“Creo que vamos a ver partidos con más poquitos goles, pero bien manejados”, explicó Suárez. “Arabia Saudí de pronto no va a perder otra vez por 5-0, no va a plantear para el próximo partido lo mismo que hizo contra Rusia, no va a ser tan fácil. Y hay que ver la obligación ahora para Uruguay y Egipto, si también van a tener que hacerle cuatro o cinco”, agregó.



Suárez recalcó la debilidad del rival. “Arabia ha tenido como cuatro técnicos en tres meses. Pizzi (Juan Antonio, el entrenador que llegó en noviembre de este año) no ha trabajado prácticamente nada”, dijo, y se preguntó qué tanto puede bajar el nivel si se aumenta el número de equipos a 48, como está planteado, inicialmente, para la Copa del Mundo de 2026, que la Fifa le otorgó el miércoles a Estados Unidos, Canadá y México. “Tendría que existir una revisión de esa situación, que estén los 32 o los 48 mejores”, señaló.



En cambio, otro técnico mundialista, Jorge Luis Pinto, quien llegó con Costa Rica a los cuartos de final en el Mundial de Brasil, hace cuatro años, sí cree que en esta edición va a haber muchos goles.

“Puede que lo de este partido sea un accidente, pero yo sí espero muchos goles en este Mundial. Siempre he dicho que este es un Mundial de delanteros centros. Varios equipos tienen atacantes de buena potencia, definición y calidad, y eso hace que los equipos encuentren goles”, expresó Pinto.

La opción rusa

Pinto cree que, aunque Rusia mostró algo mejor de lo que había hecho en los amistosos antes del Mundial, lo hecho frente a Arabia Saudí no cambia mucho sus opciones en esta Copa del Mundo.



“Rusia mejoró, tengo que decirlo, pero no lo veo con la contundencia de un local, de haberse preparado con tanto tiempo para un mundial. Rusia cumple dentro de su estilo, pero que tenga fuerzas para ser protagonista, no lo veo de esa manera”, explicó. Cabe recordar que los dos portagonistas del partido inaugural del Mundial son los que están más abajo, entre los 32 participantes, en la clasificación mundial de la Fifa: Arabia Saudí está en la casilla 67 y Rusia, en la 70.



El tema de la posesión de balón también fue tema de debate. En el primer partido, Arabia, el perdedor, tuvo la pelota el 59 por ciento del partido. “Si la creación colectiva no tiene profundidad, no vale en ningún momento. Los equipos que saben usar eso le dan profundidad, tenerla por tenerla no”, dijo Pinto, y agregó que el tema del idioma también es un inconveniente. “A mí me ofrecieron Arabia hace un año y les pregunté que cómo iba a comunicarme, que si con señas. El grupo de panelistas, en el que también estaban los periodistas Hernán Peláez Restrepo, Darío Ángel Rodríguez y J. J. Miranda, concluyó que una goleada de este tipo no es determinante para saber si un equipo puede avanzar o pelear. “Recordemos que Colombia, antes del Mundial de Estados Unidos 94, le ganó a todo el mundo en los amistosos previos, y luego, cuando llegó el torneo de verdad, ya sabemos qué pasó”, expresó Suárez.





