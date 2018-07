Gareca pidió tiempo ‘para reflexionar’ sobre su continuidad en Perú

El técnico argentino Ricardo Gareca, quien dirigió a la selección de Perú en el Mundial, pidió este martes "tiempo" para reflexionar y decidir si renueva o no su contrato con la Federación Peruana de Fútbol, tras la eliminación de su equipo en primera fase de Rusia-2018.

"En este momento lo que necesito es tiempo y pensar", dijo Gareca en la primera conferencia de prensa que ofreció desde que regresó de Rusia, donde el seleccionado inca compitió en el Grupo C junto a Australia, Francia y Dinamarca (estos dos últimos clasificados a octavos).



"No voy a tomar ninguna decisión mientras no tenga el descanso necesario", expresó Gareca, quien sostuvo que actualmente es "un técnico libre", al haber terminado su contrato cuando Perú jugó su último partido en Rusia, la semana pasada.



La Federación Peruana de Fútbol tiene como "prioridad" convencer a Gareca de que renueve su contrato con miras a la Copa América de Brasil-2019 y el clasificatorio al Mundial de Catar-2022, dijo el jueves pasado su director deportivo, Juan Carlos Oblitas.

Gareca afirmó que por ahora "negociaciones no hay" con la Federación, "precisamente porque necesito tiempo" para descansar y reflexionar. "Si es para estar cuatro años más (al frente de Perú), necesito pensarlo bien", porque esto "conlleva una gran responsabilidad", expresó.



Indicó que si llegaran a renovar por cuatro años, cumpliría su contrato y no renunciaría aunque recibiera mejores ofertas.



El técnico argentino clasificó a la selección inca a un Mundial tras 36 años de ausencia y le devolvió una identidad de juego para competir ante cualquier rival. Las cifras avalan su campaña: 21 partidos ganados, 12 empatados y 13 perdidos.



En Rusia su equipo perdió 1-0 con Dinamarca y Francia, quedando eliminado. En su tercer encuentro de primera fase, ya sin chances de pasar, se impuso 2-0 a Australia.



AFP