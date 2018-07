¡Francia quiere la Copa!: venció 1-0 a Bélgica y es finalista

Por su orden, su tranquilidad, el manejo que hizo del espacio y el tiempo y por todo el trabajo colectivo que ha realizado a lo largo del Mundial, Francia es finalista de Rusia 2018.



Los 'galos' vencieron a Bélgica 1-0, en San Petersburgo, y buscarán su segundo título en tres finales que ha alcanzado en la historia.

Aunque el primer tiempo fue todo para los belgas, los dirigidos por Didier Deschamps nunca se vieron desesperados: supieron aguantar y voltear las cosas.



Bélgica manejó la primera parte. Tuvo control, generó opciones, Eden Hazard se movió como pez en el agua. Sin embargo, Hugo Lloris respondió siempre que lo exigieron y evitó la caída de su arco.

El primer tiempo fue muy movido para el portero Hugo Lloris. Foto: Odd Andersen / AFP

El segundo tiempo cambió por completo. Francia se acomodó en el campo y les cerró los espacios a los belgas, que tuvieron la pelota, pero dejaron de llegar al área rival.



Samuel Umtiti, con un cabezazo al minuto 51, marcó el único gol del compromiso y 'pagó' el tíquete para la final del próximo domingo, en Moscú.



Después de eso, Bélgica no se sintió. Más allá de no perder el dominio del balón, no creó una opción clara y si abrió espacios que los franceses desaprovecharon para marcar más goles.

Mbappé volvió a ser figura en Francia, sobre todo cuando Bélgica buscó el empate. Foto: Gabriel Bouys / AFP

Después de ser campeón como local en 1998 y perder la final de Alemania 2006, Francia intentará conseguir su segunda Copa. Su rival en la final saldrá de Inglaterra o Croacia.



Didier Deschamps, por su parte, intentará consagrarse como DT, tras ser el capitán que levantó el título en 1998.



ELTIEMPO.COM