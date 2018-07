¡Croacia va por la gloria!: venció a Inglaterra 2-1 y es finalista

Croacia está haciendo historia en el fútbol. Quiere la gloria y no le ha importado ir hasta los extremos de los tiempos extras para encontrarla.



Este miércoles, en el estadio Olímpico Luzhnikí, de Moscú, los croatas escribieron su página más exitosa, hasta el momento: derrotaron 2-1 a Inglaterra y buscarán quedarse con el título del Mundial de Rusia 2018.

Esta vez no llegaron hasta lo penaltis, pero por tercer partido consecutivo remontaron un marcador, llegaron hasta tiempo extra y ganaron.



En octavos y en cuartos ya habían jugado 120 minutos y habían llegado hasta la definición del punto blanco, superando a Dinamarca y Rusia.



Esta vez, en semifinales, resolvieron el encuentro antes de esa 'lotería'. No fue fácil, sobre todo porque los ingleses se pusieron arriba en apenas 5 minutos de juego, con un golazo de tiro libre de Keiron Trippier.

Jugadores ingleses celebran la anotación que abrió el marcador contra Croacia. Foto: Mauricio Moreno / EL TIEMPO

Pero lo lograron: corriendo, atacando, peleando cada balón y también gracias a la colaboración del defensa Kyle Walker, quien se vio comprometido en los dos tantos croatas.

Momento del partido Croacia - Inglaterra. Foto: AFP

Al minuto 68, Vrsaljko metió un centro desde la derecha, Walker esperó para despejar de cabeza y, mientras aguardaba el balón, Ivan Perisic se le anticipó y definió con su pie izquierdo para el 1-1.

Perisic celebrando su gol contra Inglaterra. Foto: Alexander Nemenov / AFP

La segunda colaboración del defensa inglés llegó ya en el tiempo extra. Al minuto 109, rechazó sin fuerza el balón y se lo dejó a Perisic, quien cabeceó y habilitó a Mario Mandzukic, quien definió cruzado para el 2-1 final.



Inglaterra no pudo reaccionar. Ni cuando le empataron ni cuando le estaban ganando. No creó opciones, no exigió a Subasic y se tendrá que conformar con un tercer puesto, aunque deberá ganarle primero a Bélgica.



Croacia, por su parte, no cree en nadie y contra la encopetada Francia buscará su primer título.



El duelo será una revancha de la semifinal de 1998, cuando los 'galos' ganaron y fueron campeones después. ¿Qué pasará ahora?



ELTIEMPO.COM