¡Sí se puede! Colombia 1 - Polonia 0 en Kazan

José Pékerman dio a conocer la nómina de Colombia para enfrentar a Polonia, en el cierre de la segunda fecha de la fase de grupos del Mundial.



El DT hizo varios cambios: James Rodríguez será titular, al igual que Abel Aguilar. Y Yerry Mina será central junto con Dávinson Sánchez.

Min. 45

Tras el gol, Colombia tiene dominio de balón y Polonia espera, deja jugar a la 'tricolor'.



Min. 39

¡GOOOOOOOOOL DE COLOMBIA!

Cabezazo de Yerry Mina y adentro. Buena juegada entre colectiva y James hizo el centro para el central.

Colombia vs. Polonia en el Kazan Arena en Rusia Foto: AFP

Min. 36

Primera llegada con peligro de Colombia. Gran jugada personal de Juan Guillermo Cuadrado, por la banda derecha, pero su remate lo tapó Szczesny.



Min. 32

Entra Mateus Uribe por el lesionado Abel Aguilar.



Min. 30

Se reciente Abel Aguilar, tras un choque, y no va más. Se tiene que retirar del campo de juego y Pékerman obligado a realizar el primer cambio en Colombia.

Abel Aguilar sale del partido contra Polonia. Foto: AFP

Min. 29

Los porteros David Ospina y Wojciech Szczesny son espectadores en el partido. No hay remates a la portería.



Min. 24

Colombia, con Juan Fernando Quintero, intenta crear juego y tiene control. Polonia intenta salir con rapidez.

Juan Quintero en el partido contra Polonia en el Kazan Arena. Foto: AFP

Min. 19

Se juega con mucha fuerza y en el medio campo. Ahora no hay un dominador claro y no se registran opciones de gol claras.



Min. 13

De a poco, Colombia se ha sacudido del control inicial de Polonia. La 'tricolor' tiene la pelota, pero todavía no encuentra profundidad.

El equipo nacional ha llevado la iniciativa en lo que va del partido, sin opciones de gol todavía. Foto: Sa

Min. 9

Primera llegada de Colombia al arco polaco. James Rodríguez remató, pero su intento fue debil y Wojciech Szczesny controló sin problema



Min 4.

Polonia tiene más control de balón y lo mueve por toda la cancha. Colombia aguanta.



Min 1.

Polonia y Colombia ya juegan en el Kazan Arena.

¡Ya está todo listo!

Los hinchas en el estadio de Kazan están preparados para que empiece el partido contra Polonia.



Este partido tiene el destino de ambas selecciones en juego.

Hinchas Selección Colombia en Kazan Foto: AFP

Nóminas

Polonia: Szczesny; Bednarek, Pazdan, Bereszynski, Piszczek; Rybus, Góralski, Krychowiak; Kownacki, Zielinski y Lewandowski.



DT: Adam Nawalka.



Colombia: Ospina; Arias, Mina, Dávinson, Mojica; Aguilar, Barrios; Cuadrado, James Rodríguez, Quintero; Falcao.



DT: José Pékerman.



Árbitro: César Arturo Ramos, de México.



Estadio: Kazan Arena.



ELTIEMPO.COM