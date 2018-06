Hierro llega a España y el país ibérico debate por Lopetegui

La sorpresiva destitución de Julen Lopetegui como seleccionador español este miércoles llevó a la Federación española (RFEF) a llamar de urgencia a la leyenda del fútbol español, Fernando Hierro, excapitán de la selección, que afronta un gran reto sin experiencia como entrenador principal.

“Fernando Hierro asumirá el cargo de seleccionador nacional durante el Campeonato del Mundo de Rusia”, comunicó la RFEF este miércoles, pocos minutos después de anunciar la destitución de Lopetegui, tras su fichaje por el Real Madrid de cara a las próximas tres temporadas.



La RFEF no ha dudado en llamar a un hombre conocedor de la institución, con fama de trabajador, que no dudaba en asegurar que “vuelvo por conocimiento de la casa, corazón e ilusión” al ser nombrado director deportivo de la RFEF en noviembre pasado. “Creo que es una magnífica oportunidad para que ayudemos todos los que hemos tenido la suerte de conocer la casa. Hay un trabajo fantástico por hacer”, aseguraba entonces Fernando Hierro.

El ya exseleccionador español, Julen Lopetegui, aseguró este miércoles que está "triste" tras su destitución, pero mostró su deseo de que España gane el Mundial de Rusia. “Muy tristes, pero bueno, deseando que hagamos un gran Mundial y lo ganemos”, dijo Lopetegui a los periodistas en el aeropuerto de Krasnodar, antes de abordar un avión con destino a Moscú.



España debutará este viernes en la Copa del Mundo contra Portugal. Este partido será el primer partido de Hierro como técnico profesional.

Debate en España

La sorpresa por la destitución de Julen Lopetegui de la selección de España, a dos días del debut de España en la Copa del Mundo tiene dividido al país ibérico y en general a los hinchas españoles. Algunos aseguran que estuvo bien la decisión de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), mientras que otros lo señalan como un error que merma sus posibilidades de volver a ser campeón.



“Agradecemos a Julen todo lo que ha hecho porque es uno de los grandes responsables de que estemos en Rusia, pero nos vemos obligados a destituirle. Tiene que haber un mensaje claro para todos los trabajadores de la Federación Española de que hay unas formas de actuar que hay que cumplir”, dijo Luis Rubiales, presidente de la RFEF, ayer al anunciar la destitución de Lopetegui.



El exjugador del Barcelona y de la selección española Xavi Hernández consideró que la destitución de Julen Lopetegui al frente de la ‘Roja’ es buena para la Federación y para el combinado, tras el inoportuno anuncio de que entrenará al Real Madrid. “Ha sido una decisión inoportuna, inesperada y por tanto se ha decidido por el bien de la Federación”, afirmó.



De otro lado el seleccionador alemán, Joachim Löw, se mostró convencido de que la destitución de Julen Lopetegui como seleccionador de España, que calificó de ‘sorprendente’ y ‘totalmente inesperada’, no afectará a la calidad de La Roja.



Löw subrayó que la selección española es un “equipo compenetrado” cuyos jugadores “se conocen bien” y que por lo tanto “probablemente no perderá nada de su calidad de juego y clase”. No obstante, señaló que “una decisión así, dos días antes del primer partido del equipo supone, naturalmente, un golpe y genera un desconcierto innecesario en la federación y en el equipo”.



Hay quienes aseguran que es una decisión nefasta para España. La noticia que encabezó las portadas de los diarios y los titulares de los noticieros de televisión del país, relegó a un segundo plano otros temas como el envío a prisión del cuñado del rey Felipe VI o la próxima llegada de los migrantes del ‘Aquarius’. “De las soluciones malas, esta es la peor”, opinó a la AFP Alfredo Relaño, director del diario deportivo As. “Estamos dando el ridículo ante todo el mundo”, lamentó.



Para Relaño, esta revolución al frente de la Roja dice mucho del desequilibrio de poder entre la selección y equipos como el Real Madrid, que acaba de ganar su tercera Liga de Campeones consecutiva. Con la salida de Zinedine Zidane, el Real Madrid “se ha puesto nervioso, resolvió su problema y trasladó su problema a la selección nacional”, dijo Relaño, que calificó el reclutamiento de Lopetegui de “un cañonazo” a la Roja.



Ahora el país ibérico espera el resultado de lo que puede ser un suicidio tras despedir al DT dos días antes del debut.



DEPORTES

RESUMEN DE AGENCIAS