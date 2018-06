Cinco razones de la victoria de Colombia contra Senegal

28 de junio 2018 , 11:32 a.m.

Juego aéreo



La seguridad en la pelota quieta en las dos áreas fue clave. Falcao García ganó en tres ocasiones en el área, pero no fue efectivo con su cabeza. El que sí lo hizo fue Yerry Mina quién anotó el único gol que le dio la clasificación a Colombia. Ya en el partido contra Polonia, el equipo nacional había hecho daño por esa vía.

Ospina, salvador





A los arqueros de equipos grandes (o en este caso de los favoritos) se les pide que aparezcan cuando se les exija. A David Ospina lo probaron tres veces y en las tres, de gran manera, impidió que el arco de Colombia cayera. Además fue un juego revitalizador para el portero que viene siendo discutido.





No desesperarse





El gol iba a llegar, era cuestión de saber esperar. la Selección Colombia buscó todos los caminos, sin desesperarse, sin importar que el equipo senegalés se hubiera dedicado a pegar y pegar durante todo el encuentro. Finalmente fue la pelota quieta, pero la paciencia llevó al equipo a la victoria.





Quintero y su pegada





De nuevo la exquisitez de la pegada de Juan Fernando Quintero fue vital. En el tiro de esquina fue él quien le puso la pelota en la cabeza a Yerry Mina.

Antes del gol, lo intentó dos veces con Falcao García, pero los balones del genio volante siempre van a un compañero, no a un rival.





Sobreponerse a James



La salida de James Rodríguez de la cancha supuso un bajón en la parte anímica del equipo toda vez que es uno de los líderes en el ataque. La impotencia del 10 tras la salida no repercutió en las ganas de los jugadores, y, al contrario, con James desde la banca animando el equipo nunca decayó.



