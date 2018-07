España, otro grande eliminado en Mundial de la rebelión de los chicos

El Mundial de Rusia 2018 ya perdió a otros tres de los grandes favoritos. Argentina, España y Portugal se quedaron en los octavos de final. La gran sorpresa fue la caída de la selección ibérica contra los rusos, quienes con una sólida defensa llevaron el partido hasta los penales, con los que finalmente se fueron vencedores.



¿Pierda o gana el Mundial con la eliminación de estas potencias? Esa fue la pregunta que se discutió en EL TIEMPO del Debate Final, programa que se transmite por Fox Sports.

Para Hernán Peláez, analista habitual de la producción, estas selecciones se van del Mundial por razones que no son injustas. En su análisis, aseguró que nadie va a decir que es una lástima que España y Argentina ya no estén en el Mundial por el espectáculo y buen juego que brindaban.



“Nadie va a extrañar a España. Hizo un ejercicio de muchos pases, pero no generó ocasiones”, dijo sobre el partido contra Rusia, en el cual los ibéricos dirigidos por Fernando Hierro acumularon el 75 por ciento de la posesión del balón.



Peláez agregó que otra de las grandes derrotadas de este torneo es la Liga de España, pues no solo su selección quedó eliminada, sino que estandartes y estrellas se fueron, como el argentino Lionel Messi, del Barcelona, tras perder con Francia; a Cristiano Ronaldo, del Real Madrid, lo eliminó Uruguay en un buen partido contra Portugal, y el alemán Toni Kroos no pudo evitar el mal desempeño de su selección, que no pasó de la fase de grupos.



Sobre el mal desempeño de España contra Rusia, Iván René Valenciano, exfutbolista que ahora es analista de Fox Sports, dijo desde Rusia que los ibéricos fueron un “equipo timorato”, argumentando que “no hizo lo que debía hacer” y, por ende, no pudo vulnerar a los anfitriones de esta Copa del Mundo.



Darío Ángel Rodríguez, moderador del debate, se sumó a estas opiniones y consideró que España nunca profundizó, pero aplaudió la manera como se defendió Rusia y se mostró como un equipo compacto.



A esta discusión, Rodríguez puso sobre la mesa la falta que hizo Julen Lopetegui, quien fue cesado como entrenador de España a solo dos días del debut de esa selección, pues consideró que él era la persona que conocía el funcionamiento y sabía cómo estaba montado el sistema de juego. “Fernando Hierro se puso a inventar. No puso a Andrés Iniesta”, agregó.

La falta de Lopetegui en la selección fue también analizada por Luis Fernando Suárez, entrenador de La Equidad y analista de El Tiempo del Debate Final, quien consideró que su mano desde la línea técnica podría haber cambiado la historia de este equipo, el cual evidenció no saber cómo resolver los problemas que le planteó Rusia y tornó su juego en un montón de pases intrascendentes.



La táctica de Hierro se basó en una indicación hacia los jugadores que consistió en ‘hagan lo que puedan’, y así es muy complicado, señaló el técnico del equipo bogotano.



Sobre la falta que hacen estos grandes equipos en las fases decisivas de la Copa del Mundo, Suárez señaló: “El Mundial está generando expectativas buenas por la forma como están jugando los equipos. Hoy es el momento de la rebelión de los chicos; podría haber un campeón inédito, y eso le puede estar gustando a la gente”.

Hoy es el momento de la rebelión de los chicos; podría haber un campeón inédito, y eso le puede estar gustando a la gente FACEBOOK

TWITTER

Otro que ahondó en los problemas de España desde el banco técnico fue Óscar Córdoba, quien manifestó su opinión desde Rusia. Para el exportero de la Selección Colombia, Fernando Hierro no tenía credibilidad entre los jugadores; además, se veía que Lopetegui tenía un plan, pero al irse se notó que los españoles carecieron de una idea.



La improvisación del cambio del técnico fue ampliada por José Orlando Ascencio, subeditor de Deportes de EL TIEMPO, quien dijo que España se fue invicta del Mundial y añadió que Hierro, quizá, no tenía el carácter que necesitaba una selección como estas en una instancia decisiva.



“Hierro no tenía carácter; los españoles tal vez necesitaban a alguien más motivador. Le tiraron una papa caliente tras la salida de Lopetegui”, puntualizó Ascencio.



Darío Ángel Rodríguez complementó la idea diciendo que Luis Rubiales, presidente de la Real Federación Española de Fútbol, tuvo la culpa de esta caída sorpresiva al cesar a Lopetegui tras enterarse de que tenía todo arreglado para irse al Real Madrid, pues hizo que “perdiera todo un país”.



Sobre la misma discusión, Hernán Peláez agregó que duele que se vayan equipos como Francia y Uruguay, pero España y Argentina no demostraron nada.



En cuanto al tema de Lopetegui, dijo que no se sabe qué hubiera pasado; sin embargo, fue enfático en que “el técnico no es quien juega; no nos engañemos”.



Una de las acciones discutidas entre los panelistas del debate fue el penal reclamado por los jugadores de España durante la prórroga. Ascencio señaló que el árbitro Bjorn Kuipers no recurrió al VAR cuando hubo un agarrón contra Sergio Ramos, una jugada que pudo ser pitada como penal.



Varios de los analistas señalaron que había penal y criticaron que el Bjorn Kuipers no se usara el sistema.



Por su parte, Óscar Córdoba manifestó que “si pita esa acción, se le cae la tribuna encima. Es un toque normal en el terreno de juego”.



Además, dijo Córdoba, el que más le dio la mano a Rusia fue la misma España, que mostró un fútbol carente de profundidad.



Tras la eliminación de España a manos de Rusia, la selección anfitriona se medirá contra Croacia. El equipo liderado por Luka Modric parte como favorita de esta llave de cuartos de final, la cual decide el sábado en el estadio Fisht, de Sochi, uno de los semifinalistas del Mundial de Rusia 2018.



DEBATE FINAL