Argentina, en crisis, al borde del abismo y sin un plan de juego

La derrota de Argentina 3-0 contra Croacia, que la dejó al borde de la eliminación del Mundial de Rusia, fue el tema principal del jueves, entre los panelistas del programa El Tiempo del Debate Final, que se transmite por Fox Sports. Los panelistas analizaron en detalle las razones de esta debacle argentina y dejaron el gran interrogante de si esta es la peor selección gaucha de la última década.

Más allá del asunto futbolístico, los panelistas coincidieron en que hay situaciones extradeportivas que han afectado al cuadro argentino desde hace varios años y que por eso está en esta situación. “Me parece que es una consecuencia del desorden que han tenido en la dirigencia”, dijo Darío Ángel Rodríguez, moderador del programa, refiriéndose a la crisis en la Asociación del Fútbol Argentino desde la muerte de Julio Grondona.



“Puede ser, pero vea que todos juegan en Europa menos Meza. Esperaban mucho de ellos y no fueron capaces”, aseguró el reconocido comentarista Hernán Peláez, y agregó que el problema para el técnico Jorge Sampaoli es “el manejo de ese núcleo de los egos”.



En ese sentido, el técnico Luis Fernando Suárez, actual entrenador de Equidad y uno de los panelistas del programa, aseguró: “El problema de Argentina no es futbolístico, es el ambiente. No hay un objetivo común. El jugador debe dejar un poco su ego”, dijo, y agregó: “Miro atrás y las clasificaciones esconden cosas. En la eliminatoria, Argentina ha sido un caos”.



A su vez, el comentarista J. J. Miranda planteó que en estos momentos hay una “crisis” de técnicos en el fútbol argentino. “Se han terminado esos momentos de los técnicos representativos. Antes había un comandante del barco, y ya no”, dijo.



Incluso manifestó que le pareció que Argentina no jugaba mal hasta antes de ese primer gol. “Era paciente, tenían rotación buscando el pasegol, y cuando llegó el error (del arquero Caballero) el ánimo se fue al piso”.



Peláez dejó claro que pese a todo Argentina aún no está eliminado y aseguró que extrapolando el tema a la Selección Colombia, también le toca ganar su siguiente partido, contra Polonia, así como Argentina debe vencer a Nigeria.

El error de Caballero

Los panelistas también abordaron en profundidad el error del portero Caballero, que significó el primer gol de Croacia; coincidieron en que Argentina se derrumbó con esa anotación y no pudo reponerse. “Siempre es un riesgo jugar con los pies para cualquier arquero”, planteó J. J. Miranda, un poco en defensa de los arqueros cuando reciben un pase de sus compañeros. Mientras que el profesor Suárez comentó que en el fútbol de antes un técnico podía tener un arquero que no fuera bueno con los pies, pero dijo que ya eso no es posible. “Hoy, el arquero es parte del juego, tiene que hacer un pase que genere salida”, dijo Suárez.



En este aspecto intervino el exportero Óscar Córdoba, quien dijo sentir dolor por la situación del arquero Caballero, a quien conoció, dijo, desde su época en Boca Juniors. Comentó que siempre pensó que llegaría a ser el arquero de la selección argentina.



“Cuando el error es del arquero, es más notorio. Nadie lo salva. Y la definición fue perfecta”, opinó Córdoba.



El exportero de la Selección Colombia también habló de la crisis en el arco de Argentina: “Sergio Romero (que se lesionó y no fue al Mundial) no llenaba todas las expectativas. No se sabe quién es el portero titular, el heredero del arco argentino. En Colombia se sabe que el arquero es David Ospina, con la confianza de todo el grupo. En Argentina, Sampaoli decide que el titular es Caballero y no le dio seguridad, y eso el grupo lo siente, el equipo necesita que el arquero los salve para que todos se sientan seguros”, opinó.



“Por momento encontró rebeldía personal, pero atrás estaba esa debilidad, ese sinsabor, esa sensación de que en cualquier momento les iban a cobrar y eso pasó con el gol. Fue un equipo sin reacción, sin plan de juego. Cuando falla el arquero, una posición tan importante, con mayor razón”, dijo Córdoba. A su vez, ante la pregunta de Darío Ángel de si Franco Armani debe tapar en el partido contra Nigeria, dijo: “De acuerdo. Hay que echar mano del que está bien. Es el momento de Armani que se gradúe en el arco argentino. Pero no hay un plan de juego, todo es que Messi salve la patria”, puntualizó.



Por su parte, el DT Suárez aseguró que el gol fue fatal para el ánimo del equipo: “Hay situaciones críticas, como le pasó a Caballero, que suben o desinflan. Lo de hoy (jueves) faltaba algo para decir ‘tiramos la toalla’ y fue eso. Fue el comienzo del final. Hablando de Colombia, anímicamente no estaba”.



“Hay errores individuales que comenten jugadores en momentos claves que bajan el ánimo de todo el equipo”, opinó en ese sentido J. J. Miranda.

¿Messi decepciona?

Era inevitable profundizar en la mesa de debate por el desempeño de Lionel Messi y la impotencia que tuvo contra Croacia para poder guiar a su equipo a la victoria. Además, Messi tampoco brilló en el primer partido, contra Islandia, cuando incluso falló un penalti.



Por eso, Darío Ángel Rodríguez consultó a los panelistas sobre si Lionel Messi está decepcionando en el Mundial de Rusia. Y argumentó que al menos en este partido los jugadores de Croacia “lo absorbieron en la marca”. “Sí es posible marcar a Messi”, aseguró, dándole paso a los otros analistas.



“Es posible marcar a un Messi sin alegría. La selección lo está desgastando”, le respondió el técnico Luis Fernando Suárez.



Por su parte, Córdoba fue tajante en cuanto al presente de Messi en el Mundial: “Totalmente. No pudo. Está confundido. No es alegre y no tiene un grupo que apoye”. “Creo que esta Argentina es de las peores selecciones, Messi no encuentra su nivel y no ven el camino, Argentina no ha tenido tiempo y el sistema de Sampaoli lo necesita”, agregó.



