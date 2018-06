Radamel Falcao logró su revancha: anotó en el Mundial

El pueblo colombiano lo estaba esperando. Fueron cuatro años con muchas caídas, angustias, pero sobretodo de mucha lucha. Llegar al Mundial de Rusia 2018 para Radamel Falcao García fue un premio a su insistencia, a su perseverancia. Aunque vivió momentos muy difíciles después de perderse la Copa del Mundo de Brasil 2014, siempre mantuvo la cabeza en alto y su meta era vestir los colores de Colombia en el torneo más importante del mundo a nivel de selecciones.

El primer partido contra Japón no tuvo ninguna oportunidad de gol. No le llegó el balón y se la pasó peleando contra todos los defensores. Su cara de impotencia fue grande. Jugaba su primer Mundial, pero el gol aún le hacía falta.



Pero su momento de euforia llegó. Contra Polonia estuvo siempre muy atento, peleando, luchando, pivoteando. Dio todo de sí, porque su hora estaba por llegar y así fue.



Transcurría el minuto 70 del partido cuando aprovechó un pase milimétrico de Juan Fernando Quintero para quedar solo en el área, así como a él le gusta. Solo tuvo que acomodar el cuerpo, ver la ubicación del arquero y con el borde externo de su pie derecho la mandó al fondo de la red para poner el 2-0 transitorio.



Los brazos al cielo, un grito eterno de gol y las gracias a Dios. El mundo del fútbol le recompensó toda su entrega, su trabajo y no desfallecer. Luego extendió la que más pudo sus brazos, mientras sus compañeros llegaron a abrazarlo.



James Rodríguez no quiso soltarse de él. Lo abrazó durante un minuto largo. Fue una actitud de gratitud con un mensaje de esperanza. El ‘Tigre’ rugió en un torneo que le pasaba, en un Mundial que hace cuatro años no pudo cumplir. Llegó la revancha de Radamel Falcao García.



DEPORTES