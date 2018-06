Quintero es el sustituto natural de James en la Selección Colombia

¿Si no llega James, quién debe ser su reemplazo ante Japón? Esa fue la pregunta que abrió ayer el programa El Tiempo del Debate final, a través de Fox Sports Colombia. Un interrogante crucial debido a las dudas de última hora por parte del cuerpo técnico de la Selección Colombia, que encabeza José Pékerman, para alinear al volante como titular frente a Japón, en la apertura del grupo H del Mundial de Rusia.

Creo que James va a jugar, bueno, puede ser el primer tiempo, o el segundo, o los últimos 20 minutos del cotejo FACEBOOK

TWITTER

Para el entrenador Luis Fernando Suárez, invitado al programa, el tema es sencillo. Si no está James para jugar, es mejor no exponerlo. “A un jugador que está recuperándose de una lesión se le debe tener paciencia. Antes del encuentro, normalmente se le hace una prueba de esfuerzo en espacio reducido. Si está bien, pues será carta del equipo, pero si no está al ciento por ciento, es mejor cuidarlo para un partido más difícil sobre el papel, que sería el segundo, contra Polonia”, explicó el entrenador de La Equidad.



J. J. Miranda, periodista del canal EL TIEMPO TV, fue enfático en afirmar que él, si fuera el entrenador, no lo pondría, y más bien le daría más tiempo de recuperación al jugador.



“Si es cierto que no está al ciento por ciento, porque además puede ser una estrategia de José Pékerman, que es un entrenador bien astuto, pues es mejor que no sea de la partida. Es nuestro crac y no hay que exponerlo físicamente. Si recrudece la lesión, sería más difícil para el equipo. Ahora, si no juega, pues ahí está Juan Fernando Quintero, quien ha demostrado no solo en River Plate de Argentina que tiene juego y talento para ser titular; solo que jugando él, pues se requieren de dos delanteros para poder surtirlos”, indicó Miranda.

Quintero es un jugador bastante práctico, que tiene gol, es punzante, habilita a los delanteros y también llega con opciones FACEBOOK

TWITTER

Para Hernán Peláez, el asunto de James Rodríguez es sencillo. “Si no está, pues no va”, aunque insistió en que para él, el volante del Bayern jugará el encuentro.



“Creo que James va a jugar, bueno, puede ser el primer tiempo, o el segundo, o los últimos 20 minutos del cotejo. Es un jugador de confianza de Pékerman y le debe dar minutos. Si el cuerpo médico le da el aval para jugar, pues debe estar en el campo de juego. Me inclino por pensar que el entrenador ha querido ponerle un poco de duda a la alineación, y James está bien. Si no fuera así, no hubiera hecho parte del entrenamiento. Claro, tuvo una molestia, pero ya se recuperó”, reiteró el reconocido comentarista y periodista deportivo.



Para Darío Ángel Rodríguez, James está al ciento por ciento, pero si no hace parte de la titular, está listo Quintero.



“James es un jugador muy ofensivo, con pases muy precisos, pero con bastante instinto de gol. Pero Quintero es un jugador bastante práctico, que tiene gol, es punzante, habilita a los delanteros y también llega con opciones para dejar mano a mano a los delanteros en posición de gol”, señaló Rodríguez, el moderador del programa.

Podrían jugar James y Quintero, y con dos delanteros, pero el equipo se vería muy centralizado. Igual, Pékerman conoce a sus jugadores y estamos seguros de que pondrá las fichas seleccionadas FACEBOOK

TWITTER

Iván René Valenciano, exjugador y ahora comentarista de fútbol, afirmó desde territorio ruso que Quintero ofrece las mejores posibilidades para ser el reemplazo natural de James.



“Quintero es un jugador clave, tiene técnica y ofensiva. Incluso podrían jugar los dos, es decir, con James. Pero Quintero ha mostrado su talento para jugar y demostrar ese talento que tiene con la zurda. Quintero, especialmente, jugó con River como esos jugadores de creación a la antigua, muy creativo, efectivo, sutil con los pases, y además con buen cobro”, manifestó Valenciano sobre el asunto de la ausencia de James Rodríguez en el equipo titular.



Suárez recordó que el fútbol de la Selección no tiene ciencia y que con ese plantel de futbolistas pueden jugar sin problemas.



“Pékerman tiene varias alternativas, pese a tener varios jugadores con un mismo perfil. La idea de atacar es tener amplitud, buscar los costados y la entrada de los laterales, pues ellos son básicos para poder contar con un equipo bastante balanceado. Podrían jugar James y Quintero, y con dos delanteros, pero el equipo se vería muy centralizado. Igual, Pékerman conoce a sus jugadores y estamos seguros de que pondrá las fichas seleccionadas para enfrentar a Japón”, puntualizó el estratega del equipo bogotano.



Valenciano se mostró de acuerdo con esa idea, es decir, con extremos, para poder proyectar y aprovechar los costados. Así es el fútbol moderno.



“Argentina, por ejemplo, careció de ese juego por las puntas en el duelo de su debut contra Islandia, se vio maniatado, con el libreto todo por el centro. Por eso no tuvo cómo penetrar la defensa de los islandeses. Igual, creo que Pékerman tiene muy bien estudiado su equipo y al rival para enfrentar el primer partido del Mundial. No es el momento de improvisar, de manera que si no está James, Quintero está ahí para cumplir esa misma misión, si es con un solo hombre en punta, con Falcao, o con dos delanteros. No sería extraño que Falcao estuviera arriba con Bacca, pese a que son atacantes muy parecidos, pero entonces sí sería determinante que estuviera Quintero para que surta a Bacca, quien requiere de espacios. Claro que a mí me gustaría más, en esa fórmula, que apareciera Izquierdo, quien ha sido determinante cuando ha tenido la oportunidad de jugar, porque es diferente”, dijo Valenciano.



Miranda y Peláez coincidieron en que Falcao y Bacca son delanteros con características similares y quizá se quitarían espacios, mientras que si arriba se ubica a un jugador como Izquierdo, le daría mayor proyección por la franja izquierda.



“Izquierdo es un jugador de mucha velocidad y tiene picardía para jugar y sería un buen acompañante para Falcao”, puntualizó Peláez.



Para Miranda, el hombre elegido para acompañar arriba a Falcao, independiente de si va o no James, es Muriel. Esa opción también la compartió el moderador del programa. “Muriel puede ser un hombre clave, es un jugador que le da velocidad al ataque de Colombia”, concluyó Darío Ángel Rodríguez.





​DEBATE FINAL EL TIEMPO FOX