Hierro, el hombre que 'quiere ser el Zidane' de la selección española

Ningún trabajo es fácil. Siempre hay riesgos, momentos difíciles. No obstante, en estos momentos, muy pocos podrían compararse con el que tiene por delante Fernando Hierro, el nuevo entrenador de la selección de España.



Lleva menos de 24 horas en el cargo y ya tendrá que afrontar, nada más y nada menos, que el Mundial de Rusia 2018, en el que su equipo es uno de los favoritos.

Su nombramiento conmocionó al mundo del fútbol este miércoles. No por él propiamente, sino por cómo se dio todo.



Y es que Julen Lopetegui, el ahora ex seleccionar de la ‘roja’, fue cesado de su cargo a pocas horas de que comience Rusia 2018 y un día después de que se hiciera oficial su fichaje por Real Madrid, cuadro al que llegará mucho antes de lo que se tenía estipulado (después del Mundial). Así las cosas, el reto y la presión para Hierro están por las nubes.

¿Un hombre con experiencia?

Hierro fue un gran jugador de fútbol. Se caracterizó por su fuerza, carácter y liderazgo. Se desempeñó como volante central y también como defensa.



Defendiendo la camiseta del Real Madrid lo ganó todo y con la selección española participó en cuatro Mundiales (Italia 1990, EE. UU. 1994, Francia 1998 y Corea y Japón 2002) y dos Eurocopas (Inglaterra 1996 y Bélgica y Holanda 2000).

Su experiencia dentro de una cancha de juego no se discute. Tuvo todos los pergaminos para ser considerado como uno de los mejores de su país.



Sin embargo, fuera del campo, sus credenciales no le dan un aval importante.



Antes de su nuevo puesto, se desempeñó en dos etapas como director deportivo de la Real Federación Española de Fútbol (2007-2011 y 2017-2018), tuvo el mismo cargo en el Málaga (2011-2012), fue ayudante de Carlo Ancelotti en el Madrid (2014-2015) y dirigió al Real Oviedo en la Segunda División española (2016-2017), acabando octavo. No más.

A pesar de esto, Hierro no se amilana. Durante su presentación, afirmó que espera ser el Zinedine Zidane de la ‘roja’, en alusión al pasó exitoso que tuvo el francés (sin tener mucha experiencia) por el Real Madrid, en el que ganó tres Champions League seguidas.



“Firmo ser el Zidane de España. Entrenar a la selección será un reto bonito y apasionante. Las circunstancias son las que son y a partir de ahí acepto el reto con valentía”, dijo Hierro.



El viernes, contra Portugal, en la primera fecha del grupo B, tendrá la primera oportunidad de demostrar su talante como entrenador.



