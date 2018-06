James y las razones por las que estaría lesionado

El segundo tema expuesto en la mesa fueron las razones por las que James Rodríguez presentó problemas musculares. Mientras algunos panelistas aseguraron que el ‘10’ de Colombia no estaría recuperado al cien por ciento de la última lesión en el Bayern, otros sugieren que podría ser una estrategia del entrenador José Pékerman.

“Si hay alguien como James en el equipo, yo lo cuido. Le digo: quédese tranquilo, no entrene, cuídese. Lo importante es que para el primer partido esté bien y, en estos días previos, no tenga problemas”, afirmó el DT Luis F. Suárez.



Por su parte, JJ Miranda, periodista de EL TIEMPO Casa Editorial, expuso la idea de que el tema de James podría ser una estrategia del cuerpo técnico para despistar: “La parte mental juega mucho en los rivales. Con esto se pone a dudar a Japón si James está bien o mal y puede ser una estrategia del entrenador, deja entrar a hacer unas imágenes unos minuticos, sacan a James y ahí pones a pensar al entrenador rival a que piense si va James o no”.

El exdelantero Iván Valenciano, enviado especial de Fox Sports, en Rusia, no compartió la opinión de Miranda, y, por el contrario, dice que a estas alturas no hay que encubrir nada: “Cuando estás ad portas de jugar tu primer partido en el Mundial, no debes esconder nada. Si lo estás cuidando es porque James va a jugar. Pero es preocupante que no digan realmente la situación en la que está, porque quiere decir que sí tiene algo en serio”.



Hernán Peláez, columnista invitado, recordó una anécdota para poner a pensar al público de que lo de James también se puede deber a un problema externo a lo físico: “Alguna vez un jugador del Unión Magdalena no podía y no podía rendir, lo que pasa es que tenía un problema dental y hasta que no lograron operarlo no pudo jugar bien”.



DEBATE FINAL EL TIEMPO-FOX SPORTS