¿Embarazarse por un premio? La publicidad sexista de Burger King

Una oferta sexista, degradante y condenable circuló en las redes sociales de Rusia la semana pasada en pleno auge del Mundial 2018: 41.000 euros y hamburguesas Whopper de por vida era la oferta de la cadena de Burger King de Rusia para mujeres de su país que se dejaran embarazar por estrellas de fútbol.



La publicidad decía que el objetivo de esto era "asegurar buenos genes a las futuras generaciones de jugadores rusos".

La publicidad de la cadena norteamericana, que se publicó el martes 19 de junio en la red social rusa VKontakte, competencia de Facebook en ese país, cerraba con esta frase: "Las mujeres que logren obtener los mejores genes de los futbolistas asegurarán el éxito de Rusia para las generaciones futuras. ¡Vamos, creemos en ustedes!"



La pieza fue retirada el mismo día luego de recibir una oleada de comentarios indignados por parte de la audiencia. Sin embargo, la publicidad siguió circulando en otras redes sociales durante días después de la publicación original y causó indignación en la prensa nacional e internacional.



Esta es la publicación, ya retirada, que replicó The Associated Press:

Al siguiente día, la cadena de hamburguesas publicó un comunicado en VKontakte en el que pedía disculpas por su declaración y afirmó que "resulta muy hiriente". Además, en otro comunicado que envió a The Associated Press, decía: "Lamentamos mucho la publicidad, claramente ofensiva, que el equipo en Rusia lanzó en línea".



"Esto no refleja nuestra marca ni nuestros valores, y estamos dando pasos para garantizar que este tipo de actos no ocurra de nuevo", agrega el texto.



La publicidad pretendía ser una especie de respuesta humorística a las controvertidas declaraciones de la semana pasada de la diputada comunista Tamara Pletneva, al frente del comité de Familia de la Duma (cámara baja parlamentaria).



La diputada de 70 años había pedido a las chicas rusas que no se acuesten con los extranjeros que lleguen para mirar el Mundial, para evitar el riesgo de convertirse en madres solteras, lo que provocó también duras respuestas a sus palabras en las redes sociales.

Sin embargo, el portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, la contradijo explicando que las mujeres rusas "decidirán ellas mismas".



En Rusia, es común que los anuncios jueguen con estereotipos sexistas, principalmente cuando se trata de publicidad relacionada con sucesos deportivos, como el Mundial. Organizaciones feministas se han pronunciado cada vez con más vehemencia en contra de esas campañas.

