Osorio tiene las credenciales para ser DT de Colombia

La grata noticia que dejó la jornada de domingo del Mundial fue la histórica victoria de la Selección de México, que conducida por el técnico colombiano Juan Carlos Osorio, en un resultado que cayó como bálsamo para el estratega que de esta manera se toma un aire ante la inclemente lluvia de críticas que ha recibido por buena parte de la prensa mexicana, la afición y varios exentrenadores que han estado en el timonel, como Ricardo Lavolpe, Hugo Sánchez, entre otros.

El técnico Luis Fernando Suárez, uno de los invitados al programa El Tiempo del Debate Final, a través de Fox Sports Colombia, felicitó al entrenador Osorio, cuya labor resaltó y que se ve reflejada en el resultado obtenido frente a los hoy campeones del mundo.



“Osorio le mostró al mundo su enorme capacidad como entrenador. Le ganó a un equipo poderoso y desdibujó su sistema defensivo. Copó los espacios y con argumentos derrotó a un seleccionado que de todas maneras es favorito para conquistar el título del Mundial de Rusia. De manera que quiero felicitar a Osorio por su gran labor” dijo.

Darío Ángel Rodríguez, moderador del programa, señaló que no solo por este resultado, el importante triunfo mexicano, Osorio tiene todo el perfil y las condiciones para asumir la dirección técnica de Colombia.



“Tras el Mundial, y si se va el profesor José Pékerman, Juan Carlos Osorio es el entrenador más indicado para asumir el mando del seleccionado nacional. Es un técnico que siempre que ha llegado a un equipo ha marcado historia. Lo hizo en el Once Caldas, en el Atlético Nacional y ahora con México.

Por su parte, J. J. Miranda, periodista del Canal El Tiempo, estuvo de acuerdo con esa posición y afirmó que Juan Carlos Osorio es un técnico ganador.



“Osorio es un gran señor, todo un caballero. Luego de recibir tanto palo por parte de la crítica, esta victoria es una respuesta para acallar a todos sus detractores. Es un golpe de desahogo para el entrenador, que ahora tendrá dos compromisos que afrontar con más tranquilidad, pero en los cuales no puede bajar los brazos. Osorio es un conocedor de sus jugadores”, aseguró.



Hernán Peláez, a su vez, dijo que el entrenador colombiano hizo un estudio pormenorizado de su rival, lo analizó de manera casi obsesiva, pero eso le dio resultados. Además, “me gustó mucho la celebración del gol y el posterior triunfo, cuando se vio la integración de equipo”.



Él ha sido capaz de unir al grupo y ha respaldado a los jugadores, incluso en un momento difícil, cuando los jugadores en su despedida de México para afrontar el Mundial se reunieron en una reunión polémica con amigas. En fin, igual, los líderes del equipo mexicano también han apoyado la labor del técnico, como ‘Chicharito’ Hernández, quien lo ha respaldado ante la prensa y la crítica.



El técnico mundialista Jorge Luis Pinto, por su parte, no se guardó elogios para su amigo Osorio y, con sensibles palabras, explicó que los jugadores de México mostraron ganas, con la capacidad técnica, y siguieron el libreto que el técnico tuvo, especialmente en el primer tiempo.



“México fue muy táctico. Pero debo decir que Alemania, pese a la derrota, mostró un orden técnico. Tuvieron 20 minutos de buen juego, pero México robó pelotas que llegaron con peligro al arco germano. Defender es un arte, al igual que atacar, y el seleccionado mexicano hizo las dos labores a la perfección, y aprovechó su buen momento. México jugó sin miedo, pero después de los 25 minutos de juego se sacudió y encontró resultados”, explicó Pinto.



Suárez destacó la labor del equipo mexicano con y sin pelota, una situación que incluso mostró los desaciertos de la selección europea.



“Cuando Alemania atacó, presentó carencia ofensiva, no por incapacidad de sus jugadores, sino por la virtud de la línea de cuatro defensiva del rival. Hay que felicitar a los jugadores, al técnico y a todos los colaboradores de ese proceso. Es una gran motivación para un equipo, un gran comienzo, pero esto apenas comienza”, sintetizó.

Alemania, sin salida

“Cuando vimos que Jerome Boateng era el encargado de sacar al equipo desde el fondo, nos dimos cuenta de que no había engranaje en Alemania. Vi también muy cortos en su juego a Thomas Müller y Sami Khedira. Ya en la recta final del partido, el técnico Joachim Löw se la jugó por completo en busca al menos del empate, pero el equipo se vio desesperado. Toni Kroos y Julian Draxler tampoco dieron la dinámica ofensiva que se requería ante una muy bien férrea defensa.



Peláez insistió en la importancia de la victoria de México, pero también fue crítico del sistema táctico de Alemania, que no obstante su favoritismo, no mostró el juego agresivo y contundente que tuvo en la fase eliminatoria e, incluso, en los partidos de preparación.



“Hay que destacar el buen trabajo del grupo de jugadores mexicanos, empezando por Guillermo Ochoa, quien se mostró muy seguro en la portería y no dejó rebotes en el área; al igual que la pareja de centrales con Hugo Ayala y Héctor Moreno. Me gustó mucho el trabajo de Miguel Layún, por su entrega en la cancha, y claro, también Héctor Herrera, que fue un bastión en el medio campo”, indicó el reconocido comentarista y periodista deportivo.



Miranda complementó esta aseveración al destacar el desempeño de Hirving Lozano, el autor del gol de la victoria.



“El ‘Chucky’ Lozano fue fundamental y tuvo en sus pies el momento cuando hizo vibrar a todo su país. Bueno, vimos ese momento de euforia, de alegría, y no era para menos. La afición celebró en las graderías con cerveza en mano, pero ese gol fue una locura y también lo cantó toda Latinoamérica. Fue un triunfo que marca historia”, complementó.



Rodríguez también hizo énfasis en el ingreso de Rafael Márquez, que al jugar unos minutos en el partido se convirtió en uno de los contados jugadores que ya contabilizan cinco mundiales en sus espaldas.



"Márquez es un hombre de experiencia y su ingreso por Vela le dio más seguridad en la marca. Me pareció un buen cambio que le dio aplomo a esa zona medular. Es un jugador de mil batallas, y Osorio le dio su ingreso para darle más marca. Cumplió esa misión en un momento difícil en el que los alemanes se habían apoderado del campo de juego y del balón. Fue vital la entrada de Márquez, por lo que se destaca esa buena comunicación entre jugadores, Osorio y todo el banco técnico", concluyó el moderador.

moderador.



