Día de sorpresas: Alemania, eliminado y México pasó tambaleando

Exceso de confianza, mal día o planteamiento fueron algunas de las causas que indagaron los panelistas del programa El Tiempo del Debate Final, que se transmite por Fox Sports, sobre la inesperada derrota de México que casi la deja fuera del Mundial de Rusia.

El miércoles, México fue goleado 3-0 por Suecia y comprometió su clasificación a los octavos de final, paso que logró, finalmente, gracias a la sorpresiva caída de Alemania, plagada de estrellas y vigente campeona del mundo, contra Corea del Sur.



La derrota de México, de acuerdo con Darío Ángel Rodríguez, conductor del programa, se debió a que la selección dirigida por el técnico colombiano Juan Carlos Osorio encontró a un Suecia difícil de descifrar y con jugadores muy grandes.



Precisamente, el analista Hernán Peláez señaló este último punto como una de las causales de la derrota azteca, pues, desde su punto de vista, México se equivocó en el trámite de partido, buscando llegar al empate contra los suecos por un camino difícil como es el juego aéreo.



“Los jugadores mexicanos intentaron pasar contra la barrera de los suecos. El capitán Andreas Granqvist sacó todo lo que pudo”, indicó Peláez.



En el análisis del entrenador Luis Fernando Suárez, analista habitual del programa, México perdió como había venido jugando, teniendo en cuenta que Osorio siempre piensa más en el ataque que en la defensa, una de las características de este técnico. No obstante, consideró que “saber empatar también es bueno” y, quizá, esto fue lo que pasó.



En este punto de vista estuvo de acuerdo Jorge Luis Pinto, quien desde Rusia analizó el partido. “Esa osadía de querer atacar y atacar es una irresponsabilidad. El partido uno lo planifica dependiendo el resultado que le sirve y tomó riesgos innecesarios, planificó mal”, dijo el técnico santandereano acerca del trabajo de Osorio contra Suecia.

“No valoró las circunstancias del partido, a Osorio la prensa lo ha atacado mucho, por lo que cambió su forma de dirigir y no hizo rotaciones. Yo le he dicho que no escuche a nadie”, añadió Pinto.



De hecho, José Orlando Ascencio, subeditor de Deportes de EL TIEMPO, apuntó que en el encuentro contra Suecia era la primera vez que Osorio repetía formación desde que dirige la selección mexicana. “En 51 partidos, contando amistosos, nunca repitió alineación, pero esta vez la hizo y perdió”, manifestó.



Otro punto que se tocó en el debate fue la sorpresiva eliminación de Alemania del Mundial, una salida que no estaba en ningún pronóstico.



Para Ascencio, la principal dificultad que tuvo la selección alemana fue la falta de gol, de hecho en tres partidos solo anotó dos tantos. “Alemania fue el equipo que más hizo remates al arco, pero no hizo gol”, dijo.



Pinto estuvo de acuerdo en esta razón y agregó que nunca encontró el camino para anotar, pues sus hombres en ataque no funcionaron.



Por su parte, Peláez añadió que a Thomas Müller se le veía extrañando a un hombre que no podía tener, su compañero en el Bayern, Robert Lewandowski.



DEBATE FINAL