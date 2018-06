Suiza va por la clasificación a octavos, enfrenta a Costa Rica

La selección de Suiza cerró la puerta este martes a la polémica política generada por la celebración de dos de sus jugadores, en la previa a la definición del Grupo E frente a una Costa Rica "orgullosa" que buscará sus primeros puntos en la Copa del Mundo.



Los goleadores del triunfo 2-1 ante Serbia Granit Xhaka y Sherdan Shaqiri celebraron sus tantos uniendo las manos por los pulgares, simbolizando el águila de dos cabezas de la bandera albanesa. Ambos futbolistas son de origen albano-kosovar.

Lo que tenemos que hacer ahora es entre todos es aprender de lo que ha pasado y lo importante que es centrarnos en el partido FACEBOOK

TWITTER

"Lo que ha pasado, pasado está. Lo que tenemos que hacer ahora es entre todos es aprender de lo que ha pasado y lo importante que es centrarnos en el partido", ante los Ticos, dijo el entrenador de la 'Nati', Vladimir Petkovic.



Para todos nosotros "lo más importante es el fútbol, eso es lo que tenemos en común", advirtió. El mediocampita Valon Behrami reconoció que el plantel habló de la polémica, pero evitó tomar a la ligera el tema.



Sobre las polémicas celebraciones sentenció: "no va a pasar más en el futuro porque los partidos son lo más importante aquí". Para el timonel, Costa Rica "es un equipo muy orgulloso y tiene un lado peligroso porque quiere llevar un punto a casa".



Costa Rica decepcionó en esta Copa del Mundo, pese a las atajadas de su estelar guardameta Keylor Navas, con derrotas ante Serbia (1-0) y Brasil (2-0) y dijo rápido adiós al torneo.

Costa Rica por el gol en el mundial

Costa Rica carga con la "presión" de ser el único equipo que aún no ha marcado en Rusia-2018, una carga que intentarán revertir dándose una "alegría" en su despedida del Mundial ante Suiza, señaló el martes el jugador Kendall Waston.



Los ticos saldrán el miércoles a enfrentar a Suiza en Nizhni Nóvgorod con dos derrotas en su cuenta contra Serbia (1-0) y Brasil (2-0), y ya eliminado del Grupo E. Suiza con cuatro puntos lucha por pasar a octavos. En el otro duelo de la llave, Brasil, que también lleva cuatro, se enfrentará a Serbia, que tiene tres.

Más presión no podemos tener porque nosotros queremos salir con algo positivo y obviamente tenemos que meter goles para ganar FACEBOOK

TWITTER

"Más presión no podemos tener porque nosotros queremos salir con algo positivo y obviamente tenemos que meter goles para ganar", señaló el jugador en rueda de prensa.



Queremos ganar "por nuestro propio orgullo, darnos una alegría dentro de lo que cabe, tenemos a un país que representar, a una familia también y queremos terminar de la mejor manera", agregó el defensa que juega en liga de Estados Unidos (MLS).



El futbolista, que será titular en el último partido de su equipo en la Copa, desestimó que el equipo sea un caos o que la falta de unión entre sus integrantes haya tenido que ver con la temprana eliminación.



"Estamos tranquilos porque tratamos de hacer lo máximo posible", sentenció. En Costa Rica, la eliminación del equipo -liderado por el arquero del Real Madrid Keylor Navas- despertó tempestades.



Para su entrenador, Oscar Ramírez es inaceptable que se haya intentando dañar su honor por las derrotas.



"Me siento de alguna manera molesto y dolido a la vez en el sentido de que quería dar alegrías al país, quería que esto no se viviera de la manera que se ha vivido, enfrentamos un grupo difícil", comentó el entrenador. Sobre las críticas, advirtió que no permitiría que se metieran con su vida personal y se arme una novela con rumores falsos.



"He intentado hacerlo lo mejor posible y estoy durmiendo bien", sentenció. Sobre el torneo, Ramírez consideró a Brasil entre los favoritos y alertó que México puede dar una "sorpresa", sin dejar de lado el buen andar de Uruguay y quedar a la espera de lo que suceda con Argentina, que esta noche definirá su suerte ante Nigeria.

Alineaciones probables

Suiza: Sommer - Lichtsteiner, Schar, Akanji, Rodríguez - Behrami, G. Xhaka - Shaqiri, Dzemaili, Zuber - Seferovic.

D.T.: Vladimir Petkovic.



Costa Rica: Navas - Gamboa, González, Acosta, Duarte, Oviedo - Ruiz (cap.), Borges, Guzmán, Venegas - Marco Ureña.

D.T.: Oscar Ramírez.







AFP