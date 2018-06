¡Comienza el Mundial! Rusia y su primer gran examen contra Arabia

Los pronósticos con la selección de Rusia no son, precisamente, los más halagadores. Solamente una vez el equipo local de la Copa Mundial de la Fifa se quedó por fuera en la fase de grupos. Esa mancha la tiene Sudáfrica, que fue eliminada rápidamente en el 2010. El equipo que dirige Stanislav Cherchesov trabaja a toda máquina para evitar esa humillación, y para ello, deberá dar el primer paso: derrotar a Arabia Saudí, en el papel, el equipo más débil del grupo A. Ese partido será el primero del Mundial, a las 10 a. m., en el estadio Luzhnikí, de Moscú. Transmiten RCN, Caracol y Directv Sports.

Para el DT Cherchesov, la selección rusa está a punto de alcanzar su mejor nivel. Pero los antecedentes estadísticos no le ayudan para nada. Rusia no ha ganado un partido oficial desde que venció a Corea del Sur en octubre pasado en un amistoso, un periodo en el que registra, entre otros resultados, derrotas ante Francia, Brasil y Austria y un empate con Turquía.



Esta serie de resultados adversos ha provocado que Rusia sea el equipo con el peor puesto en la clasificación mundial de la Fifa entre las 32 selecciones que participarán del torneo: está en la casilla 70. Aunque su rival no es que esté muy lejos: Arabia Saudí está en el puesto 67.

Sin embargo, Cherchesov cree que su equipo puede ser un rival duro para cualquiera. “El estado de ánimo es bueno. Estamos a punto de alcanzar el nivel que teníamos planificado. Estamos ahora mucho más frescos”, dijo Cherchesov en una conferencia de prensa. “Hemos estado estudiando a nuestros rivales desde el primer día. No hay equipos débiles en ninguno de los grupos. El primer partido es importante, ya que hasta cierto punto establecerá el tono”, agregó el entrenador, de 54 años.



Rusia superó la fase de grupos del Mundial por última vez en 1986, como parte de la Unión Soviética. Sin embargo, el delantero Fedor Smolov, máximo goleador en el ciclo de Cherchesov con siete goles, cree que el equipo local tiene grandes motivaciones para llegar a los octavos de final.



“Este es un evento especial para cualquier país, que permanecerá en la memoria durante muchos años... estoy seguro de que mostraremos en la Copa del Mundo de lo que somos capaces”, dijo Smolov en una entrevista publicada en el sitio web de la Fifa. “En este punto, el objetivo es superar la fase de grupos. Espero que lo logremos. Veremos”, añadió.



Smolov se convirtió en una máquina de anotar desde que quedó fuera del equipo en el 2014. Tras haber marcado más de 60 goles en las últimas tres temporadas con su club Krasnodar, Smolov sabrá cómo terminar las jugadas si sus compañeros de equipo pueden tener el balón lo suficiente para abastecerlo.

A jugar sin temor

La selección de Arabia Saudí, por su parte, saldrá a jugar sin miedo: el objetivo es convertirse en el primer equipo en derrotar a una nación anfitriona en el partido inaugural del Mundial.



Las derrotas en los amistosos contra Italia, Alemania y Perú no han hecho nada para impedir los preparativos de los saudíes, que intentarán ganar un partido mundialista por primera vez desde 1994, cuando llegaron a octavos de final.



“Estamos listos, no tenemos miedo”, la frase es del hispano-argentino Juan Antonio Pizzi, que se hizo cargo de la selección saudí en noviembre del año pasado, tras fracasar en su intento de llevar a Chile a la Copa del Mundo.



“Queremos ser protagonistas y trataremos de controlar las virtudes (de Rusia), que son muchas. Nuestro objetivo es vencerlos. Queremos medirnos a nosotros mismos contra los mejores equipos del mundo”, agregó Pizzi, de 50 años.



El saudí Osama Hawsawi, por su parte, sostuvo que las derrotas en el camino al Mundial no serán relevantes cuando el equipo salte al campo de juego para “el evento deportivo más importante del mundo”.



“No creo que debamos enfocarnos en los amistosos”, dijo Hawsawi. “Lo que importa es el juego de mañana (este jueves), porque es un juego muy especial y queremos dar lo mejor de nosotros. Así lo haremos”.



Hawsawi dijo que un buen debut es vital si el equipo quiere repetir lo hecho en 1994. “Creo que tenemos que hacer nuestro mejor esfuerzo, ya que avanzar a la próxima ronda no es un escenario imposible”, destacó.



“Hay muchas cosas impredecibles en la Copa del Mundo. Nosotros estamos enfocados en el debut, que nos marcará el camino para el resto del torneo”, concluyó.

Se acabó la espera. Ahora sí comienza el Mundial. Y Egipto y Uruguay, los dos equipos que completan el grupo A del certamen, estarán muy atentos a lo que pase para saber a qué atenerse.



DEPORTES CON REUTERS