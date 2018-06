Polonia vs. Polonia: Lewandowski y Mané arrastran equipos livianos

Este martes después de, ojalá, celebrar un triunfo de Colombia contra Japón, no hay que perder la vista el televisor pues se enfrentarán los siguientes rivales del equipo nacional: Polonia vs. Senegal (10 a. m., hora colombiana). Robert Lewandowski y Sadio Mané, figuras del Bayern Múnich y Liverpool, respectivamente, se enfrentan, y, aunque se quiera meter algo de miedo y decir que son equipos peligrosos, sus referentes es lo único que tienen.

Solo basta con revisar las estadísticas de los dos equipos para afirmar esto. Polonia, en el último año ha jugado contra cinco equipos que están en Rusia 2018 -Dinamarca, Uruguay, México, Nigeria y Corea del Sur-, el saldo fue: Tres derrotas, un empate y una victoria (contra el equipo asiático, el más flojo de sus rivales).



Muchos aseguran que si clasificó como cabeza de grupo es porque es fuerte, pero muchos olvidan que ese resultado fue producto de su buena participación en la Eurocopa 2016, y que cuando se dieron cuenta de que podían terminar entre las cabezas de serie, se aprovecharon de que la Fifa no castiga a las selecciones que desisten en jugar en las fechas previstas y renunciaron a hacer más amistosos para no perder su posición en el ranking.



Claramente, Lewandowski es el hombre que ha liderado a esta selección de jugadores regulares que les falta mucho para estar en la élite donde está el delantero del Bayern Múnich. Arkadiusz Milik, del Nápoles de Italia y Jakub Baszczykowski, del Wolfsburgo de Alemania, son los otros referentes que pueden generar peligro, pero no son fuera de serie.



Un novato plagado de títulos, al que se le caen los goles con el Bayern Múnich y con su selección (55 en 95 partidos), pero que carga con el recuerdo de su penosa actuación en la Eurocopa 2016. Hace dos años, también llegó Lewandowski a Francia con un récord goleador (13 en la fase de clasificación de la Eurocopa), pero llegado el momento decisivo, no fue capaz más que de anotar un tanto.



Lewandowski es consciente que al ser el único referente de su equipo tendrá una marca especial: “Soy realista, sé que sufriré duros marcajes como en la Euro. Pero puedo ayudar al equipo, crear espacios...Al Mundial llego con menos partidos que los que jugué antes de la Eurocopa. Estoy más fresco”, aseguró en una entrevista con FIFA.com.



Sobre su rival de hoy, Senegal, advirtió: “Son muy rápidos, no pierden el tiempo cuando tienen el balón”, y de paso le advirtió a todos, “las expectativas son muy elevadas, pero no soy el único. Todo el equipo tiene que responder”.

Mané y diez más

Velocidad, es ese el primer y casi que único ítem a tener en cuenta de la selección africana, además de sus características fisiológicas ya conocidas, pero, igual que Polonia, las últimas estadísticas de este equipo no son buenas. En los cinco juegos que disputó este año empató tres veces (Uzbekistán, Bosnia-Herzegovina y Luxemburgo), ganó una (Corea del Sur) y cayó en otra (Croacia).



La confianza total está en Sadio Mané, figura del Liverpool, finalista de la Liga de Campeones y revelación de la temporada de la Premier League junto al egipcio Mohamed Salah. Además de la velocidad, el extremo senegalés junta la técnica y gambeta para generar el desequilibrio por las bandas y en el área.



“Sadio Mané es un jugador único, incomparable a cualquier otro jugador senegalés. Es único porque nadie lo puede parar. Para mí ya es uno de los mejores del mundo”, dijo ayer el seleccionador de los ‘Leones del Teranga’, Aliou Cissé, en la rueda de prensa previa al debut del equipo en el Mundial de Rusia frente a Polonia.



Junto a Sané se junta en el ataque Keita Baldé, jugador del Mónaco de Francia y Kalidou Koulibaly, del Nápoles estará como referente en la defensa para la difícil tarea de controlar a Robert Lewandowski. El resto hace parte de un plantel que sueña con volver a ser protagonista en un Mundial como lo fue en Corea y Japón 2002 cuando llegó a los cuartos de final, liderados por su técnico de hoy.



Será el último partido de la primera jornada del Mundial, los rivales de Colombia darán sus primeros pasos para saber si están a la altura del campeonato del mundo como equipo, porque individualmente son equipos livianos sin ninguna aspiración importante.



CAMILO MANRIQUE V.

Redactor de EL TIEMPO

En Twitter: @camilomanriquev