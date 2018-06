México tiene una nueva prueba, enfrenta a Suecia previo a los octavos

Tras conquistar Alemania en Moscú (1-0) y poner otra pica en Rostov frente a Corea del Sur (2-1), México debe completar el trabajo ante Suecia para jugar los octavos del Mundial, el miércoles en Ekaterimburgo (14h00 GMT), sabiendo que un empate es suficiente para terminar como líder del grupo F.

México estuvo clasificado para octavos el sábado hasta que Toni Kroos acertó con un excepcional disparo en el 90+5 que dio el triunfo 2-1 a Alemania ante Suecia, provocando que las cuatro selecciones que forman la llave tengan opciones este miércoles.

Kroos y la decepción

El centrocampista del Real Madrid salvó a Alemania y llevó la decepción a nórdicos y mexicanos, que ya se veían en la siguiente ronda desbancando a la vigente campeona.

"Inmediatamente después del partido, nos vimos todos deprimidos en el vestuario. El estado de ánimo se derrumba, pero hay un dicho: 'caer, pero levantarse'", señaló el delantero Marcus Berg.



"Nos enteramos en el aeropuerto, no habíamos hecho cálculos, más allá del resultado del Alemania-Suecia, sabíamos que en el último partido nos jugábamos el primer lugar", dijo el arquero mexicano 'Memo' Ochoa.



El Tri tiene 6 puntos, seguido de Suecia que tiene 3, como Alemania, y cierra Corea del Sur, que no ha sumado, pero a la que una victoria y una carambola de resultados la llevarían a octavos. Único equipo del Mundial no clasificado con dos triunfos, México podría alcanzar 9 puntos, su puntuación máxima en una primera fase de la competición, o quedar eliminado con 6.



Solo una vez México y Suecia se enfrentaron en un Mundial. Ocurrió hace 60 años, con el equipo nórdico como anfitrión, que ganó 3-0 en la fase de grupos antes de alcanzar la final y perder con Brasil, liderada por un adolescente llamado Pelé.



El seleccionador del Tri, Juan Carlos Osorio, no tocará en exceso su equipo ante una Suecia capaz de eliminar a Italia en la repesca europea y tener contra las cuerdas a Alemania hasta el último suspiro.

"Es un gran equipo, con una dupla de zagueros muy bien consolidada, con extraordinario juego aéreo. Los volantes centrales defienden muy bien la defensa de cuatro. Los delanteros, (Ola) Toivonen y Berg, hacen que sea un equipo muy competitivo", analizó Osorio sobre el equipo escandinavo.

Amarillas de Moreno y Herrera

Diez jugadores repitieron alineación entre el primer y el segundo partido -el único cambio fue Edson Álvarez por Hugo Ayala-. A diferencia de épocas anteriores, Osorio parece haber encontrado un once, renunciando a las continuas rotaciones y cambios de posición que provocaron innumerables críticas durante sus tres años de gestión.



Dos piezas claves como el defensa Héctor Moreno y el medio Héctor Herrera ya tienen una amarilla. Si vieran otra se perderían los octavos, por lo que su inclusión en el once conlleva riesgos.Mientras que en México reina el buen ambiente, incluso con la visita del cantante Christian Nogal al último entrenamiento en Moscú y el efímero dúo que formó con el 'profe' Osorio, en Suecia no se digirió nada bien la derrota ante Alemania.



Tras cometer la falta que significó el gol de Kroos, Jimmy Durmaz fue víctima de insultos y comentarios racistas, e incluso hasta de amenazas de muerte, en las redes sociales.



"Cuando me amenazan, cuando me llaman cucaracha (término despectivo para los extranjeros de piel más oscura), demonio árabe, terrorista o talibán, entonces se han sobrepasado de lejos los límites", dijo el jugador en un comunicado leído. En lo deportivo, Suecia volverá a estar comandada en ataque por Emil Forsberg, el completo centrocampista del Leipzig, mientras que Ola Toivonen, autor de un golazo ante Alemania, será el punta.



El partido será dirigido por el colegiado argentino Néstor Pitana, que tuvo el privilegio de arbitrar el duelo inaugural del Mundial entre Rusia y Arabia Saudí (5-0 para el equipo local).

Alineaciones probables:

México: Ochoa - Salcedo, Ayala, Moreno, Gallardo - Guardado (cap.), Herrera - Layún, Vela, Lozano - Hernández.

D.T.: Juan Carlos Osorio (COL)



Suecia: Olsen - Lustig, Lindelöf, Granqvist (cap.), Augustinsson - Claesson, Larsson, Ekdal, Forsberg - Berg, Toivonen.

D.T.: Janne Andersson (SWE)



Árbitro: Néstor Pitana (ARG)









AFP