España va por el cupo a octavos en Rusia, enfrenta a Marruecos

Tras no pasar de la fase de grupos en Brasil 2014, España busca este lunes sacarse el billete para octavos de final del Mundial de Rusia-2018, contra un eliminado Marruecos, que buscará despedirse con una victoria del campeonato.



Líder del grupo B mundialista, empatada a cuatro unidades con el segundo, Portugal, la 'Roja' necesita un único punto para asegurarse el pase, pero si quiere asegurarse el liderato del grupo tendrá que al menos igualar lo que haga Portugal y buscar una mejor diferencia de goles.

Las dos selecciones ibéricas están empatadas tanto a puntos como a goles y España sólo está por delante porque tiene una tarjeta amarilla menos que los lusos, que ese mismo día se enfrentan a Irán en un duelo a vida o muerte.



Los iraníes, terceros con un único punto de desventaja respecto a españoles y portugueses, sin duda intentarán jugarse el todo por el todo en busca de su billete a octavos.

'Confianza'

Tras empatar 3-3 con Portugal y ganar con sufrimiento 1-0 a Irán, la 'Roja' busca ahora una victoria que no solo dé el pase sino que también borre algunas dudas creadas con su juego.Hay que "tener mucha confianza en nosotros mismos, en lo que podemos hacer, lo que podemos desarrollar", dijo este domingo el seleccionador Fernando Hierro, recordando que "matemáticamente no estamos clasificados, entonces hay que darle la importancia que tiene al partido".

Andrés Iniesta, volante de España. Foto: Sergio Perez / REUTERS

Después de una selección iraní ultraconservadora, la 'Roja' espera un Marruecos más agresivo y que salga a buscar una victoria para salvar la honra después de dos derrotas en dos partidos.



"Va a ser un partido importante para nosotros, para nuestro orgullo. Vamos a salir a competir de la mejor manera posible, a hacer nuestro fútbol", advirtió este domingo el portero Munir Mohand, para el que "es un partido que nos merecemos y esperemos conseguir una victoria e irnos con un buen sabor de boca".

'Todas las trabas posibles': Hierro

Frente a los 'Leones del Atlas', el seleccionador Fernando Hierro podría recuperar a Koke para fortalecer el centro del campo. Sergio Busquets está a una tarjeta amarilla de quedarse sin unos eventuales octavos de final, pero el lunes estará en el campo.

"La tarjeta es un condicionante, ya lo sabíamos, yo voy a jugar cada partido dando lo máximo y el riesgo es el mismo que va a haber en el siguiente partido hasta que si llegamos lejos, se limpien las tarjetas", aseguró Busquets, garantía de contención en el centro del campo.



Especialmente frente a un Marruecos motivado y que cuenta con un puñado de jugadores como Achraf o el delantero Nordin Amrabat que están en equipos españoles y conocen a los jugadores de la 'Roja'.

"Voy a encarar este último partido como si estuviera en juego la clasificación, mi trabajo es ponerle todas las trabas posibles a España y hacer que los marroquíes se sientan orgullosos", advirtió este domingo el seleccionador de Marruecos, el francés Hervé Renard.



Los marroquíes han demostrado saber jugar con profundidad y velocidad y aunque perdieron ante Portugal e Irán por la mínima (1-0), en ambos partidos se mostraron superiores al rival en muchos momentos de ambos encuentros. Los marroquíes sólo han fallado en la definición, pero el técnico francés rechazó que haya un problema con los delanteros.



"Es fácil decir que este equipo no tiene delantero, pero para que un equipo sea eficaz es un trabajo colectivo, así que no hemos sido eficaces colectivamente, no es momento de apuntar a nadie", concluyó.

Alineaciones probables:

España: David De Gea - Dani Carvajal, Gerard Piqué, Sergio Ramos, Jordi Alba - Sergio Busquets, Koke - Silva, Andrés Iniesta, Isco - Diego Costa.

D.T.: Fernando Hierro



Marruecos: Mohand - Dirar, Benatia, Da Costa, Achraf Hakimi - Ziyech, Amrabat, El Ahmadi, Belhanda, Boussoufa - Boutaib.

D.T.: Hervé Renard (FRA)



Árbitro: Ravshan Irmatov (UZB).







AFP