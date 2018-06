Egipto y Arabia juegan por el honor en su despedida de Rusia

El técnico de Arabia Saudita, Juan Antonio Pizzi, dijo el domingo que no tiene remordimientos por la mala campaña de su equipo en el Grupo A de la Copa del Mundo, que comenzó con una goleada 5-0 contra Rusia y terminará el lunes frente a

Egipto, que también está eliminado de la competencia.

Pizzi dijo que, si tuviese la oportunidad, no cambiaría la forma en que los sauditas enfrentaron el Mundial. "Es muy fácil para mí y para cualquiera, después de resultados adversos, encontrar motivos y situaciones que uno podría modificar", dijo Pizzi a periodistas.

Desgraciadamente, nosotros los entrenadores tenemos que tomar la mayoría de las decisiones antes de que sucedan las cosas FACEBOOK

TWITTER

"Desgraciadamente, nosotros los entrenadores tenemos que tomar la mayoría de las decisiones antes de que sucedan las cosas". Luego de la goleada ante Rusia, el técnico argentino dijo que sentía vergüenza y agregó que es comprensible que se le hicieran preguntas sobre su continuidad en el cargo, que asumió en noviembre.

Egipto prepara su partido de despedida del Mundial

El director técnico de Egipto, Héctor Cúper, dijo que el partido de despedida de su equipo por el Grupo A del Mundial ante Arabia Saudita del lunes podría ser también el último bajo su conducción luego de una infructuosa campaña en Rusia.



Egipto perdió sus primeros dos juegos contra Uruguay y el anfitrión Rusia, lo que acabó con las esperanzas de los aficionados de que el prolífico delantero Mohamed Salah pueda liderar al equipo a las etapas eliminatorias del torneo, a pesar de su reciente lesión en un hombro. En lugar de eso, la campaña de Egipto acabará con el juego ante Arabia Saudita, que también regresará a casa después del partido en Volgogrado tras haber perdido sus dos primeros juegos.

No descarto nada. Puede ser mi último juego y puede que no. Dependerá de una serie de factores FACEBOOK

TWITTER

"No descarto nada. Puede ser mi último juego y puede que no. Dependerá de una serie de factores", dijo en rueda de prensa Cúper, quien fue nombrado entrenador de

Egipto en 2015, al ser consultado sobre su futuro.



"Por supuesto que me gustaría hacer felices a todos (...) Pero es imposible". El entrenador argentino admitió que hubo "pequeños desacuerdos" dentro de la concentración de Egipto, pero se negó a responder preguntas sobre si el capitán Essam El-Hadary discutió con el resto del equipo.



"Puede haber pequeños desacuerdos, pero me gustaría escuchar evidencia o prueba de esto", dijo. "Si no tiene pruebas, no responderé esa pregunta". El-Hadary, quien no estuvo incluido en el equipo titular para los dos primeros juegos de Egipto en Rusia, negó cualquier inconveniente.



El partido entre Arabia Saudita y Egipto ser jugará en la histórica ciudad de Volgogrado y será dirigido por el colombiano Wilmar Roldán.

Alineaciones probables:

Arabia Saudita: Al-Owais - Al-Burayk, Motaz Hawsawi, Osama Hawsawi,

Al-Shahrani - Bahbri, Otayf, Al-Faraj, Al-Moqahwi, Al-Dawsari - Al-Muwallad.

D.T.: Juan Antonio Pizzi



Egipto: El-Hadary - Fathi, Gabr, Hegazy, Abdelshafy - Elneny, Hamed - Salah, Said, Hassan Trezeguet - Mohsen.

D.T.: Héctor Cúper









REUTERS Y AFP