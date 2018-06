Nigeria, con el apoyo de toda Argentina, buscará vencer a Islandia

El técnico Heimir Hallgrimsson podría recrearse en el punto que la selección islandesa sumó ante el combinado de Argentina; el portero Hannes Halldorsson entretenerse con el penalti que detuvo a Leo Messi; y el centrocampista Rurik Gislason seguir alimentando su perfil de Instagram tras haber batido el récord de "Me gustas" de su compatriota Björk.

Todos ellos comparten, sin embargo, una misma ambición deportiva que no se ha visto colmada tras el primer partido de su historia en un Mundial de fútbol. Los octavos de final del torneo que acoge Rusia son una ilusión realista para el cuadro vikingo, rival este viernes de la escuadra nigeriana en Volgogrado.



Ahí competirán bañados en repelente, ante una incesante plaga de mosquitos, pero con la misma energía que animó su suerte ante la selección argentina. El técnico vikingo, aun teniendo a Gylfi Sigurdsson -su estrella- fatigado, aseguró que el esfuerzo mereció la pena. "Tener un punto a estas alturas es muy importante porque nos coloca en mejor situación que Nigeria", apostilló.



El bando africano, con todo el apoyo de los argentinos que estarán esperando su victoria, es el único de los cuatro equipos que comparten estancia en el Grupo D que todavía no ha sumado. La caída (2-0) ante el conjunto de Croacia -por un gol en propia meta y un penalti- le deja en el último lugar, con su contador a cero y cierta necesidad. "Ese partido fue decepcionante, pero debemos pasar página", pidió el futbolista Wilfred Ndidi.



"El grupo es duro. El mejor de esta Copa del Mundo, en mi opinión", sostuvo el seleccionador Gernot Rohr. "Y creo que siempre deberíamos tener eso en cuenta", abundó. La falta de experiencia de la escuadra africana supuso un gran hándicap en su primer compromiso en Rusia. Quiere vencerlo con velocidad y desparpajo y con posibles variaciones en su 'once'.



Rohr valora variar el esquema y disponer una defensa de tres ante un equipo que se reconoce en un estilo diametralmente opuesto, como el islandés. "Queremos atacar y crear ocasiones de gol, porque es la única forma para marcar goles", indicó Odion Ighalo. La escuadra nórdica, en cambio, se escudará en su defensa y tratará de golpear a través de rápidas transiciones, el juego aéreo y la zancada de Alfred Finnbogason.



Con esas armas sedujeron a todo un país: la federación informó de que, en el momento del partido ante Argentina (1-1), el 99,6 por ciento del total de telespectadores estaba siguiendo el histórico debut de la selección vikinga en un Campeonato del Mundo. Los ojos del fútbol también están virando en los últimos días hacia su plantilla.



El Dijon anunció la contratación de Rúnar Alex Rúnarsson y el CSKA de Moscú dio la bienvenida a Hördur Björgvin Magnússon. Durante el certamen se aguardan más movimientos, lo que evidencia el creciente valor del futbolista islandés. Los 23 conforman una selección que está de moda y quieren seguir sumando adeptos en Volgogrado.



En ese escenario difícilmente comparecerá Johann Gudmundsson, dadas sus molestias en un gemelo. Rurik Gislason, su sustituto en el minuto 63 del duelo ante Argentina, podría formar esta vez dentro del 'once'.

Alineaciones probables:

Nigeria: Francis Uzoho; Abdullahi Shehu, Leon Balogun, Willian Ekong, Bryan Idowu; Oghenekaro Etebo, Wilfred Ndidi; Victor Moses, John Obi Mikel, Ahmed Musa; y Odion Ighalo.

Entrenador: Gernot Rohr



Islandia: Hannes Halldórsson; Birkir Már Saevarsson, Kári Arnason, Ragnar Sigurdsson, Hordur Magnússon; Aron Gunnarsson, Gylfi Sigurdsson, Birkir Bjarnason, Rurik Gislason, Emil Hallfredsson; y Alfred Finnbogason.

Entrenador: Heimir Hallgrimsson



Árbitro: Matthew Conger (Nueva Zelanda)

Estadio: Volgogrado Arena

Hora: 10 a. m. hora de Colombia



EFE