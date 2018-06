Brasil no quiere más sorpresas; enfrenta a Costa Rica

No era así como los brasileños imaginaban el estreno de la aplaudida Seleçao de Tite en el Mundial. Pero el decepcionante empate contra Suiza obliga a la 'canarinha', que reza para que a Neymar le respondan las fuezas, a vencer el viernes a una Costa Rica que se juega la vida en San Petersburgo. A las 7 a. m. (hora de Colombia), todos los ojos volverán a estar en el jugador más caro de la historia tras su frustrante debut del domingo.



Ante Suiza, se vio a un todavía limitado 'Ney' que abusó de las jugadas individuales y acabó cojeando después de llevarse un récord de diez faltas de la defensa helvética. Pero el susto aún sería mayor cuando, tras reaparecer de buen humor en el entrenamiento del martes, tuvo que marcharse antes de tiempo y de nuevo rengueando.

El aire se cortó entonces en Sochi, con la lesión en el pie derecho que le tuvo tres meses parado todavía muy reciente. Los médicos se apresuraron a subrayar que los dolores no tenían nada que ver con aquello -ahora la zona molesta es el tobillo-, y el propio delantero tranquilizó a la hinchada el miércoles, tras ejercitarse de nuevo con el grupo. "Entrené bien, me sentí a gusto y el pie está tranquilo", aseguró en un video publicado por la CBF.



Aunque menos dependiente que antes de su jugador estrella, la Seleçao sigue precisando de la mejor versión de su astro, a quien Tite volvió a defender de quienes criticaron sus arranques excesivamente solistas ante Suiza. "No voy a quitar la característica de Neymar de ser transgresor, de (usar) el último tercio. Pero también sirve para los demás. Todos tenemos que potenciar el equipo, pero respetando las características", respondió el técnico preguntado por si le había pedido que lo hiciera, algo que negó categóricamente.

Confianza

Por primera vez bajo presión desde su idílica llegada a la Canarinha, Tite trató de corregir algunos problemas que lastraron el debut como la sobrecarga de jugadas por la izquierda, ante una banda derecha donde se añora demasiado al lesionado Dani Alves. También se echó de menos a un apagado Gabriel Jesús o a un poco inspirado Paulinho.



El mejor en Rostov fue Philippe Coutinho, que salvó al equipo con un golazo y a quien muchos ven como el seguro ofensivo de la Seleçao a la espera de que Neymar recupere el tono. "Lo que está claro es que todos los partidos van a ser bien difíciles, mucha gente piensa que por ser Brasil vamos a ganar fácil y hacer muchos goles, pero todo el mundo está cada vez más preparado", alertó el martes el jugador del Barcelona. Tite, sin embargo, repetirá la alineación ante Suiza confiando en el grupo que le trajo volando a Rusia.

Agitación

Mucho más delicada es la situación de Costa Rica. A la peligrosa derrota contra Serbia (1-0) se suman las turbulencias en un vestuario que poco recuerda a aquel equipo valiente que conquistó al mundo en Brasil 2014, plantándose en cuartos y solo saliendo en los penales ante Holanda.



Una fricción transmitida en directo entre Venegas y González disparó las alertas sobre la convivencia de un grupo que el viernes afronta el reto mayúsculo de tener que vencer a la pentacampeona del mundo si no quiere cerrar por adelantado una Copa a la que llegaba con 12 supervivientes de su gesta.



"Desesperanza es una palabra que no cabe hoy, más bien al contrario", reivindicó el capitán Bryan Ruiz. "Hay que tener esperanza y fe de que mañana podemos ir a hacer un buen partido. Tácticamente tenemos 90 minutos para hacer un buen trabajo e intentar sacar el resultado", añadió.



De su lado, los ticos cuentan con la muralla de Keylor Navas, el sólido arquero del Real Madrid, que ya les salvó de un desastre mayor ante Serbia. Los precedentes no son buenos para el viernes -son dos derrotas ante la Canarinha en sus dos cruces en Mundiales-, pero a los 'ticos' no les asusta la Seleçao que se vio en el debut.



"A la tercera puede ser la vencida", deseó Ruiz. Antes de que arranque esta segunda fecha del Grupo E, los serbios son líderes con tres puntos, seguidos de Suiza y Brasil con uno, mientras Costa Rica sigue a cero.

Alineaciones probables:

Brasil: Alisson - Fagner, Thiago Silva (cap.), Miranda, Marcelo - Casemiro - Paulinho, Philippe Coutinho, Willian, Neymar - Gabriel Jesus. DT: Tite.



Costa Rica: Navas - Gamboa, González, Acosta, Duarte, Oviedo - Ruiz (cap.), Borges, Guzmán, Venegas - Marco Ureña. DT: Oscar Ramírez.



Árbitro: Bjorn Kuipers (Holanda).



AFP