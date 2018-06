Rusia va por la clasificación; Salah, en duda con Egipto

El anfitrión Rusia pude convertirse en el primer virtual clasificado a octavos de final de su Mundial, el martes en San Petersburgo (1 p. m., hora de Colombia) por la segunda fecha del Grupo A, frente a un Egipto bajo presión por su derrota en el estreno ante Uruguay y la eterna duda sobre la presencia de su as Mohamed Salah, lesionado en un hombro.



Los rusos abrieron el torneo el jueves pasado con una goleada electrizante contra los saudíes de Juan Antonio Pizzi (5-0) y quedaron con tres unidades en la cima de la llave, por delante de la Celeste --que se impuso 1-0 a los egipcios--gracias a una mejor diferencia de gol, al cierre de la primera fecha.

Los uruguayos superaron al equipo de Héctor Cúper con un tanto de cabeza del central José María Giménez sobre la hora, en un partido que 'Mo' Salah vio desde el banquillo porque su entrenador prefirió no arriesgar su proceso de recuperación en el hombro izquierdo, lastimado desde el 26 de mayo en la final de la Liga de Campeones jugando para Liverpool ante el Real Madrid.



Pero ahora la situación ha cambiado para el crack de los 'Reds', porque su equipo no puede dejar escapar más puntos si quiere avanzar a octavos de final, frente a un rival directo en la lucha por los dos cupos que entrega la zona.



Si Rusia gana, quedará virtualmente clasificado y su boleto efectivamente se garantizará con una victoria de Uruguay contra Arabia Saudí, que chocan el miércoles en Rostov del Don. Con este panorama, a Cúper no le quedan muchas más opciones para jugar al conservador y deberá arriesgar.



Los 44 goles de Salah en su temporada con el Liverpool tienen un peso que los Faraones no pueden dejar escapar el martes en San Petersburgo, después de que sus hinchas esperaran desde 1990 para volver a ver a su selección en un Mundial.



Salah fue declarado 100% en forma para volver a la competición por el médico de la plantilla, algo que también confirmó su agente, aunque periodistas de la AFP observaron el fin de semana a compañeros ayudándole a enfundarse una camiseta pues tenía molestias para hacerlo solo, por la lesión de su hombro izquierdo.



"Salah ha participado en la totalidad del entrenamiento con sus compañeros y está listo para jugar contra Rusia según el cuerpo técnico", declaró el mánager deportivo Ihab Leheta al sitio de la FIFA.

El partido más importante

Egipto, siete veces campeón de África, verá llegar a un elenco ruso entonado por la goleada y que acababa de cortar una racha oscura de siete partidos sin triunfos, la peor en la historia para una selección rusa o soviética.



"El segundo duelo será el más difícil que tengamos en el grupo", afirmó el viceprimer ministro y expresidente de la Federación rusa Vitaly Mutko tras el entrenamiento del domingo. "Si jugamos en nuestro nivel, no veo problemas", agregó.



Mucho dependerá de lo que haga el héroe ruso Denis Cheryshev, quien saltó al campo desde el banquillo y marcó un doblete contra los asiáticos. El punta del Villarreal confesó que el choque contra Egipto será "más interesante" si Salah juega. "Si él no está en el campo, no significa que el desafío será más sencillo. Pero si juega, va a ser duro pero más interesante. Es uno de los mejores y uno siempre quiere competir contra el mejor y ganarle", apuntó.



Rusia no podrá contar con uno de sus jugadores clave, el centrocampista Alan Dzagoev, quien sufrió una lesión muscular en un muslo y tiene para unos diez días de recuperación.

Equipos probables:

Rusia: Akinfeev (cap.) - Fernandes, Ignashevich, Kutepov, Jirkov - Gazinski, Zobnin - Samedov, Cheryshev, Golovin - Smolov.

DT: Stanislav Cherchesov (RUS)



Egipto: El Shenawy - Fathi (cap.), Gabr, Hegazi, Abdelshafy - Elneny, Hamed - Salah, Said, Hassan Trezeguet - Mohsen.

DT: Héctor Cúper (ARG)



Árbitro: Enrique Cáceres (PAR)



AFP