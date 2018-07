Que la sorpresa en el Mundial sea a favor de Colombia

Este mundial está patas arriba. El poderoso es débil, y el que parecía enclenque resultó macizo. Los paradigmas se desploman, y las historia se reescribe. Rusia expulsó a España, Corea noqueó a Alemania y Japón tuvo contra las cuerdas a Bélgica, hasta que pecó de inocente y se despidió del Mundial en el minuto 94 de los octavos de final. Además, los megacracs del último lustro, Messi y Cristiano Ronaldo, ya hicieron inmigración en su salida del país… ¡y Colombia espera aportar este martes su cuota al caos cuando enfrente a Inglaterra!

El paso a los cuartos de final del Mundial de Rusia (una de la tarde, hora de Colombia, con señal de Caracol, RCN y Directv Sports) se define entre los misterios del técnico José Pékerman, que son más profundos que los de la santa madre Iglesia. El mayor de ellos esconde si puede jugar James Rodríguez y, en caso de que sí, qué tanto tiempo o cómo suplirlo en caso de ausencia parcial o definitiva.

La Selección Colombia reunida en el reconocimiento al estadio Spartak Arena. Foto: Mauricio Moreno / CEET

Este domingo, James y su fatiga muscular, con edema mínimo en el gemelo de la pierna derecha, estiraron separados del grupo de jugadores totalmente sanos, en los 15 primeros minutos del comienzo de la práctica, a ojo de los periodistas en el estadio Spartak. A su lado solo estaba el otro golpeado, el delantero Miguel Ángel Borja.



El segundo misterio, y a propósito, es poner también patas arriba la historia verdadera, y ser como los piratas del Caribe para asaltar a la armada inglesa, y, el tercero, quizás el más complejo: cómo desactivar el poderío inglés.

“Tuvimos la buena noticia del resultado de su prueba médica, de su resonancia, de que no tiene ninguna ruptura ni grande ni grave, y que ha evolucionado mucho. Tenemos aún un día y medio para seguir con su recuperación, y como siempre esperamos que pueda estar”, dijo Pékerman, el sumo sacerdote de la Selección.

La voz del capitán

Rugió también el ‘Tigre’ Falcao, el capitán. “Este torneo está demostrando el equilibrio que hay a nivel mundial hoy en día; en el fútbol no hay diferencias. Después se le da un poco de favoritismo a Inglaterra, pero nosotros miramos y confiamos en nuestras armas, en nuestra capacidad, en lo que se pueda hacer el día de mañana (martes)”.



El tercer misterio, y más complejo, es cómo detener a los poderosos ingleses, a Kane y sus cinco goles mundialistas y compañía. Quizás, la revelación esté en la solidez, el coraje, la efectividad del onceno –eso más que nada–, del juego en equipo.



Los ingleses hablan con tonos seguros, mas no irrespetuosos, de su paso triunfal a los cuartos de final. “Colombia será un rival muy difícil, pero podemos ganarle. Si miramos la actuación de la última Copa Mundo, ellos hicieron un papel increíble y ahora han mostrado en este Mundial que pueden reponerse de una derrota y ganar partidos. No será para nada fácil”, dijo su entrenador, Gareth Southgate.

Con una capacidad de 42.759 espectadores, el Spartak Stadium es uno de los dos estadios de Moscú. El último partido de la @fifaworldcup_es Rusia 2018 en este escenario en el que juega de local Spartak de Moscú será Colombia e Inglaterra. 🗂️👉🏟️ #MiCorazónTricolor #Rusia2018 pic.twitter.com/DGHlLbpW3c — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) 1 de julio de 2018

Otro de los misterios del partido en el que Colombia quiere aportar al caos mundial, es demostrar si la estrategia inglesa de reservar a sus mejores hombres en el encuentro contra Bélgica para darles más descanso dará resultados. A los belgas, que hicieron lo mismo, les sirvió, más allá de lo que tuvieron que sufrir para vencer a Japón.

“Por supuesto que un equipo que pueda hacer descansar a los jugadores es algo beneficioso porque es un torneo de pocos días de recuperación entre partido y partido; esto da una ventaja”, aseguró Pékerman.



“Este partido de octavos de final será el más grande de la década en Inglaterra. Necesitábamos asegurarnos de que nuestros jugadores llegaran descansados”, comentó Southgate.

Por encima del hombro

La prensa inglesa está triunfalista en general. Recuerda que Falcao en su Liga se la pasó lesionado o con los guayos al revés, que Cuadrado también fracasó en el Chelsea, que Ospina es el suplente del Arsenal y que James no está bien. Todo eso es verdad, como que la liebre es más rápida que la tortuga y que ella lo sabía desde la línea de salida. Esopo le dio un final genial a su fábula con la victoria del más débil con su constancia firme de un pasito, tras otro y uno más, y así hasta la meta.



Exjugadores de la selección de ese país también andan con la misma actitud. Paul Merson, que vio desde el banco de suplentes el triunfo inglés frente a Colombia hace 20 años, en la fase de grupos de Francia 98, también se sumó a las voces superoptimistas de los ingleses.

“Vi a Colombia el otro día y no hay nada que temer de allí para Inglaterra. Son peligrosos en las jugadas preparadas, pero nosotros somos tan buenos como cualquiera”, dijo Merson, citado por el portal del canal Sky Sports. “Si no llegamos a semifinales, hay que clasificarlo como decepcionante. Ahora viene Colombia, que ha sido pobre y tuvo a James Rodríguez cojeando en el partido contra Senegal. Y luego vienen Suecia o Suiza. Con todo respeto, si no les ganas no estás peleando el Mundial”, agregó.



Si Rusia, Corea, Croacia y Suiza ya lo hicieron, pues Colombia espera imitarlos y colaborar al caos, al ‘desorden mundial’, al poner un poco más patas arriba la Copa del Mundo.









Gabriel Meluk

Enviado especial de EL TIEMPO

Moscú

En twitter: @MelukLeCuenta