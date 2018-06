O hacemos la tarea o nos vamos del Mundial de Rusia 2018

La mitad del camino no es la cima. Suele pasar con frecuencia que se confunde el avanzar con llegar. Pero solo se llega, cuando se llega. Demoledora evidencia. Suele pasar, decía, que se cree que por completar el primer renglón la plana ya está hecha o que la primera piedra es la obra terminada. Quizás sea una marca propia del tercer mundo y sus dificultades constantes que hacen que el logro parcial se asuma como misión cumplida y no como un progreso.

La Selección Colombia de fútbol llega a Samara sin la tarea hecha a pesar del vibrante y hermoso triunfo 3-0 sobre Polonia. Y es en Samara, contra Senegal, donde debe poner el punto final de la clasificación del grupo H del Mundial de Rusia.



Falta escribir la última línea de la fase de grupos y los jugadores de Colombia, que ya fueron del primer mundo en el pasado mundial, y varios de ellos hacen parte de las ligas potencia del planeta fútbol, han repetido desde el mismo día de la euforia por la victoria que, en verdad, aún no se ha ganado nada.

El ‘Tigre’ Falcao, el capitán, rugió que apenas se ha hecho la mitad: “Todavía estamos eliminados. Contra Senegal es otra final, es otro partido en el que son ellos o nosotros, y sabemos que cada pelota, cada detalle, nos puede dar la vida en esta Copa Mundo”. Repito sus “todavía estamos eliminados”.



“Somos los primeros en tener los pies sobre la tierra. Después de empezar perdiendo contra Japón necesitábamos una victoria para seguir en la pelea, pero no se ha ganado nada. Tenemos otra final que tenemos que jugar de la misma o de mejor manera para conseguir el objetivo de pasar a la siguiente ronda”, contó Wílmar Barrios, el guerrero silencioso que reemplazó a Carlos Sánchez, expulsado primero contra Japón e inhabilitado después contra Polonia.



A propósito, luego de pagar su castigo, Carlos Sánchez ya embetunó los guayos y está listo para la batalla entre voces de apoyo y dedicatorias de triunfo del técnico José Pékerman y sus demás compañeros luego de que un imbécil de la web vomitara porquerías intimidantes en las redes sociales en su contra.

“Estamos con los pies en la tierra. Sabemos que es un partido muy difícil. Nos lo jugamos todo y vamos a tratar de intentarlo desde el minuto cero”, admitió Yerry Mina: lo juegan todo porque el tercer lugar del grupo, el que Colombia ocupa, no da nada.



¿Cómo terminar la tarea? ¿Cómo ni dejarla a medias? ¿Cómo evitar el fracaso?

“Vinimos por más, no sería un buen resultado no pasar. Eso no nos pasa por la cabeza. En el momento estamos haciendo todo para llegar, entonces somos optimistas. En mi caso personal, nunca hablo sobre el futuro y ahora tampoco voy a hacerlo”, dijo el técnico José Pékerman para el que este partido podría suponer su último juego al comando de la Selección Colombia en caso de ser eliminada.

Y agregó: “Senegal es un equipo muy fuerte, muy duro individual y colectivamente, tiene características físicas y jugadores de capacidad. Juegan como europeos, están acostumbrados a jugar en ligas”, dijo pero añadió un elemento real de ventaja para Colombia: el manejo de la presión: “Esperamos encontrarles los puntos débiles en los que puedan tener inconvenientes. Es un partido difícil, se juega la clasificación, va a haber tensión, presión, y hay que convivir con eso. Nosotros ya hemos tenido la experiencia, veremos cómo Senegal responde ante un partido diferente y esa es la incógnita del partido, quien puede resolver mejor esa situación”.



Juan Guillermo Cuadrado, que anotó el tercer gol contra Polonia, mantiene el foco, el objetivo: “Senegal es un gran equipo. Tiene grandes jugadores. No es solo que corran, porque además son jugadores técnicamente bien dotados. Es muy importante estar bien parados atrás. Todo parte de ahí. Si estamos bien parados en cualquier momento podremos hacerle daño a cualquier selección porque tenemos las condiciones y la calidad para hacerlo”, dijo.



Colombia derrotó con suficiencia y belleza a Polonia, pero ese fue apenas la mitad del trabajo. Hoy es el día de completarlo. Hoy hay que hacerlo todo, pues nada se ha ganado. La tarea aún no está hecha. Hay que terminarla o se nos termina el Mundial.













GABRIEL MELUK

Enviado especial de EL TIEMPO

Kazán

En Twitter: @MelukLeCuenta