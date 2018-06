Messi va por la tarea que tiene pendiente: el título mundial

Argentina debuta en el Mundial de Rusia 2018 contra Islandia con la misión de volver a levantar este título que le ha sido esquivo desde 1986, cuando venció a Alemania. Esta es quizá la última posibilidad del supercrac Lionel Messi, quien para muchos es el mejor jugador del mundo en años recientes, de alcanzar la gloria que tanto anhela con su selección después de perder cuatro finales, una en el mundial contra los alemanes en Brasil 2014 y tres de Copa América en 2007, 2015 y 2016.

Para Jorge Sampaoli, técnico de Argentina que ya confirmó su titular, el equipo llega muy consolidado. “Logramos afianzar conceptualmente algunas cosas que nos habían faltado en esta corta etapa”, dijo.



Sampaoli se mostró muy confiado en el equipo tras la serie de entrenamientos previos al debut. “Espero una Argentina decidida, convencida de que tiene un montón de valores para considerar que sigue siendo una potencia futbolística”, destacó.

En el once confirmado por Sampaoli se destaca el doble 5 que utilizará Sampaoli, pareja que estuvo a un paso de no estar en Rusia. El bajo nivel de Mascherano, su incursión en el fútbol chino y la lesión de Biglia a semanas del inicio del certamen alejaban a los volantes del Mundial. A menos de 24 horas del debut, la dupla vuelve a ser el eje central del equipo.



“Fui evaluando un montón de situaciones que me fueron permitiendo llegar a esta decisión final para el primer partido. Tiene que ver con aspectos defensivos del equipo, porque tenemos que proteger el centro del campo de juego, relacionado con que teniendo un lateral como Salvio, necesitamos relevos de mayor inteligencia defensiva”, explicó Sampaoli.



La figura de Messi, quien estará acompañado en la parte ofensiva por Ángel Di María y Sergio Agüero, y su participación en lo táctico es una de las claves que busca Sampaoli para hacer funcionar su formación. “La cantidad de entrenamientos fue muy importante. Porque al tener un jugador como Leo, hay que saber bien cuándo decide cada jugada.



Islandia, pese a ser un seleccionado de menor nivel que Argentina, tiene sus armas para complicar a Argentina. La altura es una de ellas, y Sampaoli lo sabe.



“Buscaremos neutralizarla o minimizarla desde un aspecto organizativo que nos permita reducir esa ventaja que tienen”, señaló el técnico.



Y agregó: “No es algo físico solamente, también aprovechan los segundos balones, las pelotas paradas y los laterales. Hemos trabajado en ese punto para ver si podemos neutralizar esa cualidad”.

Alineaciones

Argentina

Arquero: Caballero

Defensas: Salvio, Otamendi, Rojo y Tagliafico

Volantes: Mascherano, Biglia, Meza, Messi, Di María

Delantero: Agüero.



Islandia

Arquero: Halldórsson

Defensas: Árnason, Saevarsson, Sigurdsson, Skúlason

Volantes: Gudmundsson, Gunnarsson, Hallfredsson

Delanteros: Bjarnason, Sigurdsson, Bödvarsson.



Hora: 8 a. m. (Hora colombiana)

Árbitro: Szymon Marciniak (Polonia)

Estadio: Estadio del Spartak (Moscú)

TV: Directv



LA NACIÓN de ARGENTINA (GDA)