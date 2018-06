Lo que usted no sabe sobre… posibles clasificaciones de grupos C y D

Este martes, se conocerán cuatro nuevos clasificados a los octavos de final del Mundial de Rusia 2018. Los grupos C y D definirán sus representantes en la siguiente ronda del torneo.



A las 9 a.m., se jugará la tercera fecha del C: Australia vs. Perú y Dinamarca vs. Francia. Y a la 1 p.m. será el turno del D: Islandia vs. Croacia y Nigeria vs. Argentina.

EL TIEMPO le cuenta qué posibilidades tiene cada selección de clasificar en su zona.

GRUPO C

Francia: 6 puntos, +2 en diferencia de goles y 3 goles marcados

Está clasificado desde la segunda fecha, pero deberá definir su posición en la zona.

Ganando o empatando es primero, si pierde quedará segundo.

Dinamarca: 4 puntos, +1 en diferencia de gol y 2 goles marcados

Ganando o empatando está adentro. Con la primera opción es primero y con la segunda, pasará en la casilla dos.Si pierde, necesita que Australia no sume de a tres contra Perú.

Australia 1-1 Dinamarca Foto: AFP

Australia: 1 punto, -1 en diferencia de gol y 2 goles marcados

Solo le sirve ganar y que Dinamarca pierda. Y su triunfo debe ser por una diferencia mayor que la derrota que sufran los daneses, es decir: que Dinamarca pierda con Francia 2-1 y Australia le gane a Perú 2-0.

Perú: 0 puntos, -2 en diferencia de gol y 0 goles marcados

Será juez. Buscará un triunfo que le permita terminar en la tercera casilla del Grupo.

GRUPO D

Croacia: 6 puntos, +5 en diferencia de gol y 5 tantos marcados

Ya está clasificado para octavos. Solo le resta definir su posición en el grupo, que, a menos de una catástrofe, será la primera.



Solo quedaría segundo si pierde y Nigeria le gana a Argentina, y si la diferencia de goles le favorece a los africanos al final de la tercera fecha.

Nigeria: 3 puntos, 0 en diferencia de gol y 2 tantos marcados

Depende de sí mismo para clasificar. Con un triunfo sobre Argentina está en octavos. Si empate, necesita que Islandia pierda o empate con Croacia, pues una victoria por más de tres goles lo elimina. Si cae con Argentina, está afuera.

Momento del partido Nigeria - Islandia, que ganaron los africanos 2-0. Foto: AFP

Islandia: 1 punto, -2 en diferencia de gol y 1 gol marcado

Solo le sirve ganar. Y necesita ganar, mínimo, por 3 goles de diferencia.



Le sirve que nigerianos y argentinos empaten. Si gana Argentina, entrará a pesar la diferencia de gol. Si en la diferencia de gol igualan, habrá que mirar los goles que cada uno marcó. Y si siguen igualados en ese ítem, la lista que se mirará será la de las tarjetas.



Si en las tarjetas siguen empatados islandeses y argentinos, se sorteará el cupo a octavos.

Argentina: 1 punto, -3 en diferencia de gol y 1 gol marcado

Solo le sirve ganar y que Islandia no sume de a tres. Si los islandeses ganan, necesita ganar con una diferencia mayor a la que consigan los europeos.



ELTIEMPO.COM