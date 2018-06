¿Por qué vamos al Mundial a exhibir nuestra vulgaridad?

Es posible que a muchos colombianos les haya dolido más el comportamiento de varios de sus compatriotas en Rusia que la mismísima derrota ante Japón 2-1. Al fin y al cabo, el fútbol es un juego sujeto a la incertidumbre, como la tempranera expulsión del jugador Carlos Sánchez que deja en vilo cualquier estrategia.



Pero, ver en las redes sociales el comportamiento calculado de nacionales luciendo la camiseta de la Selección, avergüenza. Al extremo que hasta la mismísima cancillería tuvo que intervenir.

Invitamos a los connacionales que portan la camiseta tricolor y que representan a miles de colombianos en el Mundial de Rusia a fomentar el respeto y el buen trato. Rechazamos los malos comportamientos; no representan nuestra cultura, nuestro idioma y nuestra raza. — Cancillería Colombia (@CancilleriaCol) 19 de junio de 2018

Comportamiento de hinchas que hacen repetir mensajes groseros en español a dos mujeres japonesas no solo degrada a la mujer, insulta a otras culturas, nuestro idioma y a nuestro país. Inaudito maltratar a una mujer aprovechándose de las barreras idiomáticas. — Cancillería Colombia (@CancilleriaCol) 19 de junio de 2018

Pero, ¿qué lleva a una persona a invertir una considerable suma de dinero –se estima que un plan económico para ir a la cita orbital supera los 20 millones de pesos-, llegar a Rusia, grabar videos censurables y luego subirlos a la red, para exhibirse?



En uno de los videos incluso los protagonistas son conscientes de que están violando la normatividad y muestran el método para entrar una bebida alcohólica al estadio de Sarank. “Burlada la seguridad rusa”, dicen en la grabación entre risas. Una joven, encantada, también resalta “el ingenio paisa”.



En otro, aún más desalentador, un hombre les miente a dos jóvenes japonesas, para llevar que digan. “Yo soy perra, bien perra”.



Jineth Bedoya, de la campaña No es hora de callar, anota que en la legislación colombiana este hecho es un delito. “Es abuso”, destaca quien es una ferviente luchadora en contra del maltrato de la mujer.

Los videos contrastan con otros en los que se ve a los japoneses que asistieron al estadio recogiendo, bolsa en mano, sus propios desechos, hasta dejar el escenario completamente limpio.



Fabio Zambrano, historiador de la Universidad Nacional, destaca que el comportamiento de los seguidores del Imperio del Sol Naciente es natural: “En las escuelas de Japón son los alumnos los que limpian para que aprendan desde la infancia a respetar lo público”.



Por el contrario, en “nuestra sociedad se ha impuesto la cultura del vivo, del avión, del comportamiento que valora el romper las reglas y salir impune”. ¿Es posible dejar atrás estos comportamientos? “Solo es posible si hay un bajo riesgo de castigo, sea social o legal. La falta de condena y de sanciones es lo que alienta estos comportamientos”, dice el docente.



En línea con esta apreciación está el pedagogo Carlos Castelblanco: “La educación es la única llave que nos permite formar ciudadanos que respeten las diferencias y puedan pensar en el otro, tener presente que siempre, en cualquier rincón del mundo donde estemos, hay un otro con quien vamos a relacionarnos sobre la base del respeto mutuo”.

Jorge Valdano suele decir que él tuvo dos técnicos en la vida que lo marcaron mucho. “César Luis Menotti es la persona que más enseñó porque me inculcó la educación, la decencia y el respeto al otro. Bueno y también Carlos Bilardo con quien gané una Copa del Mundo”.



Porque, citando de nuevo a Valdano, “el fútbol es lo más importante entre las cosas menos importantes”. Lo realmente trascendental que necesita nuestra sociedad es mejorar en todos los ámbitos su nivel educativo. Por eso, ver los videos provoca más desazón que el resultado de un juego.



Armando Neira

EDITOR DE CULTURA

-Twitter: @armandoneira