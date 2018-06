¿Por qué multaron a jugadores de Suiza tras derrotar a Serbia?

26 de junio 2018 , 08:59 a.m.

Las celebraciones de tres jugadores del equipo de Suiza tras haber derrotado a Serbia 2-1 en uno de los encuentros del Grupo E del Mundial de Fútbol en Rusia les costó sanciones por parte de la FIFA que suman 25.000 francos suizos; o sea, casi 74’000.000 de pesos colombianos.

¿Qué cuesta esa cantidad de dinero? Un gesto particular que hicieron los jugadores Granit Xhaka, Xherdan Shaqiri y el capitán Stephan Lichtsteiner: mientras corrían por la cancha celebrando su victoria contra el equipo de Serbia, imitaron con las manos el 'águila bicéfala' que aparece en la bandera de Albania, un asunto delicado políticamente puesto que Serbia se niega a reconocer la independencia de su antigua provincia de Kosovo (que se independizó en el 2008) y que hoy, de sus 1.8 millones de habitantes, la mayoría son de etnia albanesa.



Por eso, los gestos trascendieron la cancha y ciudadanos y figuras públicas de Serbia consideraron esta celebración como una provocación.



Xhaka, quien deberá pagar una multa de 10.000 francos suizos (más de 29.000.000 de pesos), es hijo de un preso político de la antigua Yugoslavia (que, para los años 80 incluía a más de 1.7 millones de albaneses) quien estuvo varios años apresado y luego emigró a Suiza.



Shaqiri deberá pagar la misma cantidad de francos; nació en Kosovo y abandonó ese país junto a sus padres cuando comenzó la guerra de los Balcanes para vivir en Suiza. Por su parte, Stephan Lichtsteiner recibió una multa de 5.000 francos suizos; o sea, más de 14'600.000 pesos.

Las multas y la polémica política

Las multas impuestas a los jugadores responden a los artículos 57 y 10 del Código Disciplinario de la FIFA.



El primero indica que podrán ser sancionados aquellos que “a través de palabras o gestos injuriosos, o por cualquier otro medio, ofenda el honor de una persona o contravenga a los principios de la deportividad o la moral deportiva”, conductas que se consideran contrarias a los principios del ‘fair play’.



El artículo 10 indica que la FIFA puede advertir, reprender, multar o exigir devolución de premios a personas naturales y jurídicas por violar los artículos del código disciplinario.



En otras palabras, la FIFA reconoció que los gestos eran ofensivos para Serbia y, además, la federación no permite gestos políticos de ningún tipo durante los partidos.



Sin embargo, el equipo serbio no salió impune de este episodio ya que también contribuyó a la polémica general. La FIFA informó que multó a la federación de Serbia con 54.000 francos suizos y también le dio una advertencia por una "exhibición de pancartas y mensajes discriminatorios" de los hinchas. Además, el entrenador del equipo, Mladen Krstajic, fue multado con 5.000 francos (más de 14'600.000 millones de pesos) y fue advertido por comentarios políticos realizados tras el juego.

La chispa de esta capítulo de la polémica se gestó una vez Krstajic envió una queja formal a la FIFA por no emplear el videoarbitraje en el partido ante Suiza, especialmente en un penalti que reclama para Serbia y el cual el árbitro alemán que medió el partido, Felix Brych, no cobró.



El jugador suizo Shaqiri anotó el gol a último minuto que le garantizó la victoria a su equipo pero las cosas pudieron haber sido diferente si a Aleksandar Mitrovic, jugador del equipo de Serbia, le hubieran pitado el penal; en la mitad del segundo tiempo, los defensores de Suiza Stephan Lichtsteiner y Fabian Schar sujetaron al delantero serbio y lo arrastraron hacia el suelo en el área penal.



"Desgraciadamente, parece ser que solo los serbios somos condenados en base a una justicia selectiva", dijo el entrenador en una rueda de prensa. "Tres jugadores nuestros vieron tarjeta amarilla en la primera parte. No fue casualidad", agregó. Por esto, el seleccionador serbio llegó incluso a decir en la rueda de prensa que Brych debería ser juzgado en el tribunal de La Haya, el mismo que estudia los crímenes en la antigua Yugoslavia.

ELTIEMPO.COM*

Con información de EFE y REUTERS