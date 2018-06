Polonia, rival de Colombia, enfrentará a Chile previo al Mundial

La selección de fútbol de Polonia recibirá este viernes a Chile en el primero de sus dos encuentros preparatorios de cara al Mundial de Rusia 2018, al que llega con casi total seguridad con la baja de su defensa Kamil Glik.

Los polacos afrontan su amistoso contra Chile, que tendrá lugar en el estadio de Poznan (oeste de Polonia), con la duda de si el defensa del Mónaco, Kamil Glik, podrá finalmente estar en la Copa del Mundo.



Glik, lesionado días atrás en su hombro durante un entrenamiento, está a la espera del dictamen médico que confirmará su estado, aunque todo apunta a que se quedará fuera de la cita mundialista.



Su sustituto natural en la selección polaca es el defensa del Vfb Sttutgart Marcin Kaminski, quien previsiblemente estará este viernes en el once titular de los de Adam Nawalka.



Polonia regresa a un Mundial con la intención de hacer un buen papel y con los éxitos cosechados en los mundiales de 1974 y 1982 en la memoria, cuando los albirrojos se metieron entre los cuatro primeros.



Desde entonces, los polacos no han pasado de una fase de grupos en la Copa del Mundo, y en los últimos doce años ni siquiera se han clasificado, por lo que la cita de Rusia supondrá el debut mundialista de jugadores como Robert Lewandowski.



El segundo amistoso de Polonia tendrá lugar en Varsovia el próximo día 12 frente a Lituania. Para la selección chilena el duelo ante Polonia será el tercero y último de su periplo por Europa, en el que cayó frente a Rumanía (3-2) y superó a la mundialista Serbia (0-1).



El entrenador colombiano Reinaldo Rueda sigue probando jugadores jóvenes con el ojo puesto en el futuro del fútbol chileno, pero posiblemente mantendrá este viernes la misma línea defensiva de cuatro que empleó con buenos resultados en el duelo contra Serbia.



La principal novedad será la presencia de Cristopher Toselli en el arco y el regreso del ariete Nicolás Castillo al once titular, después de ser expulsado en el partido contra Serbia por pegar un codazo a un rival.



La Roja contará en Polonia con el apoyo del centrocampista Arturo Vidal, que pese a no estar convocado, se unió a la convocatoria para acompañar a sus compatriotas.

Alineaciones probables:

Polonia: Fabianski; Piszczek, Kaminski, Pazdan, Cionek; Blaszczykowski, Rybus, Krychowiak, Zielinski; Milik, Lewandowski.



Chile: Cristopher Toselli; Paulo Díaz, Miiko Albornoz, Enzo Roco, Guillermo Maripán; Lorenzo Reyes, Erick Pulgar, Ángelo Araos; Junior Fernandes, Ángelo Sagal y Nicolás Castillo.



Árbitro: Paolo Silvio Mazzoleni (ITA).



Estadio: INEA Stadium de Poznan (Polonia).



Hora: 1:45 p. m. hora de Colombia.



EFE