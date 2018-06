Polonia hará cambios y será más agresiva en choque contra Colombia

Polonia hará cambios para el choque con Colombia y jugará "más agresivamente" el partido clave entre dos equipos que perdieron en el debut, dijo el jueves el delantero Dawid Kownacki.



Ambas selecciones cayeron 2-1 en su debut por el Grupo H, Polonia a manos de Senegal y Colombia con Japón, por lo que otra derrota sería irremontable. "Tenemos que jugar más agresivamente", dijo Kownacki.

"En el partido con Senegal no fuimos agresivos, no atacamos al rival como deberíamos haber hecho. Deberíamos haber jugado con más profundidad. Ese fue un error clave", dijo el jugador.



"Esta (estrategia) será importante en el partido con Colombia. Tenemos que presionar más. Tienen grandes jugadores, muchas individualidades que pueden hacer mucho cuando tienen el control de la pelota", agregó. Kownacki dijo que la velocidad también será clave.



"Cuando tenemos posesión, debemos tomar decisiones más rápidas. Mantuvimos la pelota demasiado tiempo con Senegal, no pudimos entrar en ritmo", aseveró. El entrenador asistente, Hubert Malowiejski, dijo que algunos de los jugadores que decepcionaron en el encuentro ante Senegal serían reemplazados, pero no dio nombres.

"Ciertamente habrá cambios, no es muy probable que juguemos con Colombia con los mismos jugadores", señaló. "Cuántos cambios y en qué posiciones, esta decisión aún no se ha tomado. El esqueleto del equipo seguirá siendo el mismo, pero habrá cambios", aseguró.



Los resultados en el Grupo H han sido los más sorprendentes del Mundial ya que las selecciones menos poderosas ganaron. Eso hace que el partido del domingo en Kazán sea crucial tanto para Polonia como para los colombianos, especialmente teniendo en cuenta que Senegal juega frente a Japón unas horas antes. Kownacki, sin embargo, buscó introducir una nota de calma.



"Este torneo acaba de comenzar y después del primer partido no todo está perdido", dijo. "Perdimos un partido, pero hay dos por delante, todo depende de nosotros. Sabemos cómo jugar, estamos acostumbrados a vencer a mejores rivales. Todo lo que tenemos que hacer es mostrarlo de nuevo", añadió.







