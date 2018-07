Las dudas que deja la actuación del árbitro Mark Geiger

El intenso partido que se vivió este martes en el Otkrytie Arena entre la selección Colombia y la inglesa dejó varias críticas sobre la labor del árbitro del encuentro, el estadounidense Mark Geiger, quien durante el juego le sacó seis tarjetas amarillas al equipo cafetero -Carlos Sánchez, Wilmar Barrios, Santiago Arias, Falcao, Carlos Bacca y Juan Guillermo Cuadrado- y dos al seleccionado inglés –Jesse Lingard y Jordean Henderson-.

Geiger, en el minuto 57 del encuentro, pitó penal a favor de Inglaterra luego de una dudosa falta de Carlos Sánchez frente a Harry Kane dentro del área, la cual puso adelante en el juego al equipo de los ‘tres leones’. En la decisión, el juez de cancha no hizo uso del VAR.



Luego del partido, Radamel Falcao García calificó la actuación del árbitro como “una vergüenza”. "Me pareció particular que pongan un árbitro estadounidense que había sido suspendido en este partido. Eso generó muchas dudas. También que solo hablara el idioma inglés, había cierta parcialidad", precisó.



Y agregó: "A través de pequeñas faltas nos iba metiendo en nuestro arco. Estuvo claro que ante la duda siempre cobró para Inglaterra, esto es una vergüenza".

El estadounidense, tras varias decisiones polémicas durante el partido en semifinales en la Copa de Oro de 2015 entre México y Panamá, fue suspendido durante seis meses sin poder arbitrar encuentros internacionales.

A las críticas de Falcao se sumó el técnico del seleccionado colombiano, José Pékerman, quien calificó el duelo ante los ingleses de "áspero, duro e incómodo" y dudó de la labor desempeñada por Geiger, porque se dieron "muchas situaciones en las que uno tenía la impresión de que se iba a pitar algo".

Mark Geiger le sacó seis tarjetas amarillas al seleccionado colombiano. Foto: Alberto Estévez / EFE

Además, el técnico argentino denunció la -según él- facilidad de los jugadores ingleses de caer en el área: "Uno no sabe si el jugador cae porque le empujan o busca tirarse para buscar la falta (...) Ya se ha visto muchas veces en este Mundial", dijo en referencia a los tres penales que le han pitado a favor a los ingleses en lo que va corrido de Rusia.



Diego Armando Maradona también reprochó la labor de Geiger y dijo que en el encuentro “vi un robo monumental” hacia Colombia, porque “no es penal, es foul de Kane”.

“Geiger está mirando el panorama y cuando vuelve la cabeza ve a Kane en el piso, nunca ve la jugada. Kane hizo el gancho a Sánchez y cuando ve que se tira pita penal (…)Por reglamento se puede pedir el VAR, ¿por qué no lo pidió?. Las marcaciones en el fútbol europeo son hombre a hombre, no son en zona. Puede existir un forcejeo legal", agregó.



Así mismo, el astro argentino señaló que "(Gianni) Infantino cambió todo en la Fifa, y dijo que se iban los ladrones. Yo vi un robo monumental. Acá hay un señor (Pierluigi Collina, jefe arbitral en Rusia) que decide un árbitro que 'googleandolo' no se le puede permitir dirigir un partido como este. Americano el árbitro, ¡qué casualidad! Collina como árbitro me pareció excelente, pero como designador...".

ELTIEMPO.COM

*Con información de AFP y EFE