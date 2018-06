Piqué confirma que deja la selección tras el Mundial de Rusia

Gerard Piqué confirmó que no habrá marcha atrás en su decisión de abandonar la selección española a la conclusión del Mundial 2018, y aseguró que ha llegado su "momento" y que espera irse "por la puerta grande", ganando el título.

"Ya lo dije en su día, no es un tema que haya que tocar ahora. Es una decisión bastante firme", dijo recordando el anuncio que hizo en Shkoder (Albania) el 9 de octubre de 2016.



Aunque Piqué dejó una puerta entreabierta cuando habló por la situación política de Catalunya que le afectaba en la selección el 4 de octubre de 2017. "También me he planteado continuar tras el Mundial de Rusia", llegó a decir.



"Nunca sabes al cien por cien lo que va a pasar", justificó tras el partido ante Portugal. "Pero cuando digo una cosa lo suelo cumplir. Creo que ha llegado mi momento y espero que podamos ganar para irme por la puerta grande".





EFE