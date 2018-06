¡El sueño terminó; Perú, eliminado del Mundial!: 0-1 contra Francia

El mundial de Rusia 2018 dejó un sabor amargo a los peruanos, su Selección quedó sin posibilidades de clasificar a octavos de final, luego de la derrota 0-1 contra la Selección de Francia.

Los de Gareca disputaron dos encuentros, contra Dinamarca y contra Francia, en ambas oportunidades fueron protagonistas del los partidos pero la efectividad y las fallas en defensa no los dejó celebrar, ni siquiera 1 punto e ambos partidos.



Este jueves frente a Francia, los de Gareca resignaron sus posibilidades de soñar con el tan anhelado trofeo, no suman puntos en la tabla del grupo C que encabezan los franceses con 6 puntos. En la segunda casilla está la Selección de Dinamarca con 4 puntos y en la tercera posición, con una mínima posibilidad, Australia con 1 punto.



En la última fecha, y en un encuentro por el honor, los peruenos se enfrentarán a Australia, que de ganar tendrá que esperar a que los daneses pierdan contra Francia y que la diferencia de gol juegue a su favor. Un panorama casi resuelto en el Grupo C.







