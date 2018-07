Didier Deschamps, el elegido que ya sabe cómo se gana un Mundial

Francia es una selección llena de figuras, pero estas no juegan solas. Alguien desde el banco técnico dirige, planifica y orienta el desempeño colectivo de este joven equipo, que disputará la semifinal del mundial de Rusia contra Bélgica. Se trata del seleccionador Didier Deschamps, exfutbolista que fue campeón mundial en 1998 y que busca emular ese logro, pero ahora como director técnico.

Deschamps fue un laborioso mediocampista. De esos de carácter y mucho coraje, de los que hablaban fuerte en la cancha. Y eso lo demuestra en la selección, en la que tiene que orientar a un cantidad de figuras jóvenes como Mbappé, de 19 años o Pogba, de 25 (el promedio de edad es de 26), para que no se les escape este sueño, que tienen muy cerca.

“Así era yo de jugador y no voy a cambiar ahora. Dentro del equipo también hay jugadores con espíritu competitivo que están dispuestos a darlo todo. Sin tener un espíritu fuerte, un equipo no puede tener buenos resultados a nivel internacional”, dijo el DT, que nació en Bayona, Francia.



Este entrenador quedó en la historia de la selección francesa al levantar el Mundial que se celebró en su país en el 98, y él era el capitán. Después de su retiro, que fue en el Valencia de España, inició su carrera como entrenador muy joven, a los 32 años, en el Mónaco, donde muy rápido comenzó a ganar títulos, como la Copa de la Liga de Francia, y fue finalista de la Liga de Campeones en 2004. Luego fue a Juventus, para liderar a un equipo que había caído muy bajo por un escándalo de corrupción. Lo ascendió de la C a la B. Después fue campeón con el Marsella y ya en el 2012 dio el gran salto al agarrar la selección, que en el 2010 había sido eliminada en primera ronda del Mundial de Sudáfrica y que necesitaba una reingeniería: el encargado fue Didier Deschamps.



En Francia, el DT ha consolidado un proyecto, a tal punto que ya renovó su vinculación hasta el 2020. Le falta coronar un logro. Pues ha estado cerca. Quedó eliminado en cuartos de final en el Mundial de Brasil 2014 y perdió la final de la Eurocopa 2016 contra Portugal en 2016. Pero clasificó al mundial de Rusia como primero de su grupo, con 23 puntos.

Se dio el lujo de dejar por fuera de la convocatoria a jugadores como Benzema o Rabiot, pero por ahora le gana el pulso a quienes en su momento lo criticaron. En Rusia lleva cinco partidos y no ha perdido. Dejó en el camino a las suramericanas Argentina y Uruguay y ahora va por Bélgica., y aunque no ha mostrado su mejor nivel, sí se ha visto superior. “Tuvimos una primera fase complicada, pero hay otros grandes equipos que ya se han ido. Desde el partido contra Argentina (en octavos, victoria por 4-3), hemos aumentado de nivel y los jugadores han ganado mucha confianza”, dijo el DT Francés.



Ahora este equipo, aunque lleno de juventud, tiene mucha experiencia, con una nómina de mucho prestigio y con mucho poder ofensivo. Así que Deschamps se ilusiona con llegar a la final y conseguir el título mundial.





