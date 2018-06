Pelé cancela visita a Rusia y es duda para la ceremonia inaugural

El brasileño Edson Arantes do Nascimento, Pelé, canceló este domingo su prevista visita a Rusia para pronunciar una conferencia en la principal universidad del país, lo que deja en el aire su presencia en el partido inaugural del Mundial.

"Pelé no vendrá (a la universidad), ya que se siente mal. Tiene problemas en las piernas. Antes del martes se decidirá si finalmente asiste a la inauguración de la Copa Mundial", comentó su portavoz a la prensa local.



La leyenda del fútbol brasileño y mundial -levantó tres veces la copa Jules Rimet- es uno de las principales invitadas a la ceremonia de apertura del torneo el 14 de junio en el estadio Luzhnikí, donde se jugará el partido entre Rusia y Arabia Saudí.



Pelé, que es admirado por el presidente ruso, Vladímir Putin, ya canceló en marzo una visita a Rusia donde debía de ser homenajeado durante el amistoso entre los anfitriones y la canarinha, con ocasión del 60 aniversario de su debut mundialista.



Y es que el astro brasileño debutó precisamente ante la URSS de Lev Yashin en el Mundial de Suecia en 1958. A sus 77 años, Pelé se ha sometido en los últimos años a varias operaciones de columna, fémur y menisco, lo que le ha obligado a reducir sus apariciones públicas.



Recientemente, expresó su preocupación por la selección brasileña y, aunque alabó a su técnico, Tite, aseguró que no la ve consolidada y recordó que los mundiales los ganan los equipos, no las individualidades.







EFE