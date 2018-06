José Pékerman, un entrenador de Mundiales

José Néstor Pékerman lo hizo otra vez. Con la clasificación de Colombia a los octavos de final de Rusia 2018, completó 3 Mundiales en los que supera la fase de grupos, de 3 en los que ha estado.

Además, en esas tres ediciones de la Copa Mundo, sus equipos siempre fueron primeros del grupo al que pertenecieron.

Es más, en total, contando categoría mayores, Sub 20 y Sub 17, el técnico argentino completó 9 Mundiales y 9 fases de grupos en las que avanza. ¡Todo un técnico mundial!

José Pékerman, DT de Colombia. Foto: AFP

Las mayores

Pékerman dirigió a su país en un Mundial de mayores y a Colombia, en dos. Con la ‘albiceleste’ estuvo en Alemania 2006, en la que fue líder del Grupo C, por encima de Holanda, Costa de Marfil y Serbia y Montenegro.



Ese año llegó hasta cuartos, fase en la local Alemania lo sacó, con una definición de penaltis.



A la ‘tricolor’ la ha dirigido en dos Mundiales: Brasil 2014 y este de Rusia 2018.

Hace cuatro años, sacó a Colombia primera del Grupo C, por encima de Grecia, Costa de Marfil y Japón.

Llegó, de nuevo, hasta cuartos, ronda en la que la selección Brasil fue su verdugo.

Ahora, en la actual edición del Mundial, Pékerman fue primero con Colombia del Grupo H, sacándole ventaja a Japón, Senegal y Polonia.



Su rival en octavos será Inglaterra. ¿Podrá superar esa fase y llegar más allá de cuartos?



Un dato interesante es que en Alemania 2006 y Brasil 2014 la selección que eliminó al argentino fue la local. Y Colombia podría encontrarse, este año, a Rusia en semifinales.

Las otras categorías

El DT argentino estuvo con su país en 6 Mundiales de categorías juveniles: 2 Sub 17 y 4 Sub 20. En todos superó la fase de grupos.



En la categoría Sub 17 no pudo ser campeón. En el Mundial de Ecuador 1995 quedó tercero y en el de Egipto 1997, sexto.

José Pékerman, DT de Colombia Foto: EFE

En los Sub 20 sí que brilló. En Catar 1995, Malasia 1997 y Argentina 2001 fue campeón con la ‘albiceleste’.



El más regular de los Sub 20 en los que dirigió fue el de Nigeria 1999, en el que solo llegó hasta octavos.



