Pékerman decide este lunes quién va a Rusia entre Zapata y Tesillo

Este lunes se revela el misterio de la Selección Colombia: o Cristian Zapata, el experimentado que ha cojeado para llegar a este Mundial por una lesión, o William Tesillo, la última opción y quien está en lista de espera. Uno de los dos seguirá en el vuelo hacia Rusia, el otro tomará vacaciones. Lo definirá José Pékerman, quien dará a conocer este lunes la lista final de 23 jugadores. Tiene una defensa sólida, pero le falta definir el hombre que complementará esa muralla.

Ya no está Mario Yepes. Y a Yepes lo deben extrañar la Selección, Pékerman y el país, no solo por su condición de defensor, sino por su liderazgo, su ímpetu y su experiencia. Ahora el peso pesado es Zapata, quien ha estado en Italia con un asterisco en la espalda. Su lesión muscular, sufrida a finales de abril en el Milan, fue una grieta en la pared defensiva de la Selección. Hace más de un mes que no juega, pero ayer recibió el alta médica. “Durante la jornada de hoy (domingo), que fue de descanso, los jugadores Abel Aguilar y Cristian Zapata intensificaron sus trabajos de recuperación, los cuales continúan en progreso”, dice el boletín de este domingo de la Selección.



Así que si Cristian se monta en el avión hacia Rusia o se va de vacaciones, ya será decisión de Pékerman. Zapata es el único de los zagueros que estuvo en el pasado mundial, y esa experiencia se necesita, pero si no está en el nivel adecuado, ahí está Tesillo, en zona de relevos.



Junto a ellos están defensores jóvenes como Yerry Mina, del Barcelona, de 23 años, y Dávinson Sánchez, el del Tottenham, de 21, que representan el presente y futuro de la defensa. También, Óscar Murillo, del Pachuca, de 30 años. Y por si las dudas, Tesillo, el exdefensor de Santa Fe y quien está pendiente de la salud de Zapata. Son las cinco murallas de la Selección, quedaran cuatro.

La mejor pareja

Entre los cuatro defensores principales, Pékerman tiene varias combinaciones. Tendrá que escoger la mejor, en la que entre otros aspectos juegan el estado físico, los perfiles, el buen entendimiento, el ritmo con el que llegan... A lo largo de la eliminatoria a Rusia, la pareja de centrales ha variado mucho; de hecho, comenzó jugando Jeison Murillo, quien ha dejado de ser convocado. Pero la dupla que más ha actuado es la de Yerry Mina y Óscar Murillo, que jugaron tres partidos juntos. Zapata y Óscar tuvieron dos juegos; Mina y Zapata, también dos; Zapata con Dávinson, dos, y Dávinson con Murillo, uno, siendo la pareja con menos minutos.



En los partidos amistosos contra Francia y Australia, del pasado marzo, jugaron de titulares Mina-Sánchez y Zapata-Murillo, respectivamente. Y contra Egipto, el viernes pasado, la pareja titular fue con Mina y Sánchez, en el primer tiempo. En el segundo, Sánchez-Murillo.



¿Qué cambia con cada uno? Sánchez es de perfil derecho y por la izquierda no se le ve tan cómodo. Murillo es el único de perfil zurdo, y esa es su gran ventaja, ya que puede complementarse con cualquiera. Mina casi siempre, salvo algunas excepciones, ha jugado sobre la derecha, y Zapata puede hacerlo en ambos perfiles, pero su lesión podría mermar su nivel.

El hoy de cada uno

El presente juega hoy un partido aparte en estos momentos. Cristian llegaría a Rusia si finalmente se monta en el avión, sin ritmo de competencia, sin haber podido entrenar a fondo. Murillo sufrió en marzo una lesión muscular de la cual ha recuperado hace dos semanas. Mina llegó sin ritmo, por su poca participación con el Barcelona, y además sufrió una pequeña molestia contra Egipto. Así que entre los cuatro el que más competencia ha tenido es Sánchez. Y cuando a Sánchez se le preguntó por su pareja ideal en la zaga, dijo:“Con Murillo, pues lo conozco desde mi etapa en Nacional; pero Cristian Zapata y Yerry son cercanos. Con Mina jugué el Preolímpico, y con Zapata hablamos y en cada entrenamiento nos complementamos mejor”.



La posibilidad de Tesillo es mínima. Todo apunta a que Zapata sigue y él tendrá que regresar. Sin embargo, si la oportunidad se le da, su ventaja es su perfil zurdo, como Murillo, y que tuvo plena competencia durante todo el semestre. Su desventaja es que no iría para ser titular, le tocaría hacer fila.





Este lunes sé conocerá la primera decisión: si Zapata finalmente va. Después vendrá el asunto de los titulares: hay guerreros para construir una buena muralla.











PABLO ROMERO

Redactor de EL TIEMPO

En twitter: @PabloRomeroET