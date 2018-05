Pavón y Armani destacaron el potencial de Argentina de cara al Mundial

Cristian Pavón, delantero de Boca Juniors, y Franco Armani, portero de River Plate, coincidieron en destacar el potencial que la selección Argentina llevará al Mundial de Rusia 2018, aunque ambos eludieron señalar un objetivo concreto.

"Desde afuera veía una Selección muy fuerte, con mucho potencial. Hay que valorar que tenemos a los mejores jugadores. En lo personal, vengo acá a aportar mi granito de arena", expresó Franco Armani en una conferencia de prensa realizada en el predio de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) tras la práctica matutina.



"Estoy metido con la Selección, disfrutando de lo lindo que es esto. Hay que estar tranquilos, tratar de disfrutar cada partido que nos toque jugar y aportar lo mejor de cada uno", añadió Cristian Pavón. "Si uno se siente muy mal en la cancha después se nota para la Selección. Que me comparen con (Claudio) Caniggia es una felicidad tremenda. Tengo muchas ganas de seguir aprendiendo y voy a trabajar para que eso suceda", agregó el jugador de Boca, máximo autor de pases gol de la última Superliga, en la que su equipo se coronó bicampeón.



Caniggia fue un destacado jugador de la Albiceleste en los mundiales de Italia'90 y Estados Unidos'94, además de brillar en los años 80 del siglo pasado con River Plate y en los 90 con Boca Juniors.



Ante la incertidumbre sobre quién será el titular bajo los tres palos de Argentina en Rusia, tras la salida de Sergio Romero por lesión, Armani expresó: "Cada uno tiene distintas cualidades en el arco, pero por algo nos llamaron. Hoy estoy acá porque durante todos los años que han pasado me ha ido muy bien, tanto antes en Nacional de Medellín como ahora en River. Es un proceso".

siento mucho más cómodo jugando por izquierda, porque me gusta enganchar y patear. Me llena de orgullo que mis compañeros me feliciten por mi trabajo. Les agradezco por ser tan buenas personas", sostuvo por su parte Pavón.



"Estoy muy feliz de haber tomado la decisión de jugar en la Argentina. Eso me dio la posibilidad de estar hoy acá. Desde que llegué, mis compañeros me recibieron de la mejor manera. Con sencillez, humildad y con mucha hambre de conseguir esta Copa del Mundo", concluyó Armani, que nació en Casilda, la misma ciudad del seleccionador, Jorge Sampaoli.







EFE